França vence Portugal e se classifica para as semis da Liga das Nações

Crédito: França venceu duelo equilibrado contra Portugal em Lisboa (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A França conseguiu uma vitória chave contra Portugal fora de casa por 1 a 0 para conseguir a classificação às semifinais da Liga das Nações. Após martelar no primeiro tempo, Kanté fez o gol salvador na segunda etapa, sofreu pressão dos lusos, mas conseguiram segurar o resultado.

INÍCIO IGUALA partida começou equilibrada e os mandantes tiveram a primeira grande oportunidade da partida com Cristiano Ronaldo achando espaço e finalizando de fora da área para grande defesa de Lloris. A resposta veio aos 10 minutos com Coman fazendo boa jogada individual pelo lado direito e parando em Rui Patrício.

PAREDÃO E TRAVESSÃOCom o decorrer do primeiro tempo, a França cresceu e o goleiro português também. Martial teve as melhores oportunidades do jogo e em duas ocasiões cara a cara com o arqueiro parou em intervenções chaves para manter o 0 a 0 no placar. O atacante também teve oportunidade após cobrança de falta ensaiada, mas mandou uma bola de cabeça no travessão.

ÁGUA MOLE EM PEDRA DURA​Após tanta insistência na primeira etapa, a França conseguiu abrir o placar com Kanté aproveitando rebote de Rui Patrício após finalização de Rabiot. Após o gol, Portugal assumiu o controle do jogo e aos 14 minutos teve a grande chance da partida após Guerrero finalizar para defesa de Lloris e João Félix aproveitar o cruzamento do rebote para mandar na trave. João Moutinho também teve grande finalização interrompida pelas mãos do goleiro francês.