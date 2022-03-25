França leva susto, mas vira contra Costa do Marfim nos acréscimos

A França passou sufoco, mas conseguiu vencer a Costa do Marfim de virada por 2 a 1, em amistoso realizado em Marselha. Os marfinenses chegaram a sair na frente, mas os donos da casa viraram a partida no final, com Tchouameni.O SUSTO MARFINENSEA Costa do Marfim equilibrou em criações de chances, contra a França, no início da primeira etapa. Na marca dos 19 minutos do primeiro tempo, saiu o primeiro gol dos visitantes. Pepé disparou em velocidade e invadiu a área para bater cruzado e firme. A bola beijou a trave antes de morrer no canto direito de Lloris.

RAPIDINHO​A vantagem dos visitantes não demorou nem três minutos. Giroud subiu de cabeça após bom cruzamento de Theo Hernandez para empatar o jogo. Sangare não teve nenhuma chance de defender.

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NO APAGAR DAS LUZES​As duas equipes continuavam fazendo uma boa partida no 2° tempo, com criações e chances de perigo para os dois lados. Mas a França conseguiu virar o jogo na marca dos 48 minutos da etapa final. Após cobrança de falta de Guendouzi, Tchouameni subiu para testar a bola no canto direito e virar o jogo para os vigentes campeões mundiais.

SEQUÊNCIA FRANCESAA França volta a campo, na próxima terça, em amistoso contra a África do Sul, às 16h45 de Brasília.