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futebol

França leva susto, mas vira contra Costa do Marfim nos acréscimos

Atuais campeões do mundo vencem em Marselha...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2022 às 20:02

Publicado em 25 de Março de 2022 às 20:02

A França passou sufoco, mas conseguiu vencer a Costa do Marfim de virada por 2 a 1, em amistoso realizado em Marselha. Os marfinenses chegaram a sair na frente, mas os donos da casa viraram a partida no final, com Tchouameni.O SUSTO MARFINENSEA Costa do Marfim equilibrou em criações de chances, contra a França, no início da primeira etapa. Na marca dos 19 minutos do primeiro tempo, saiu o primeiro gol dos visitantes. Pepé disparou em velocidade e invadiu a área para bater cruzado e firme. A bola beijou a trave antes de morrer no canto direito de Lloris.
RAPIDINHO​A vantagem dos visitantes não demorou nem três minutos. Giroud subiu de cabeça após bom cruzamento de Theo Hernandez para empatar o jogo. Sangare não teve nenhuma chance de defender.
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NO APAGAR DAS LUZES​As duas equipes continuavam fazendo uma boa partida no 2° tempo, com criações e chances de perigo para os dois lados. Mas a França conseguiu virar o jogo na marca dos 48 minutos da etapa final. Após cobrança de falta de Guendouzi, Tchouameni subiu para testar a bola no canto direito e virar o jogo para os vigentes campeões mundiais.
SEQUÊNCIA FRANCESAA França volta a campo, na próxima terça, em amistoso contra a África do Sul, às 16h45 de Brasília.
Crédito: Tchouamenimarcouogoldavirada(Foto:NicolasTucat/AFP

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