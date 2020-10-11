França e Portugal ficam no empate em partida pela Liga das Nações

Em partida válida pela terceira rodada da Liga das Nações, a França ficou no empate com Portugal em 0 a 0. Nenhuma das duas equipes fez um grande jogo e ninguém conseguiu abrir o placar.PARTIDA FRACAApesar da qualidade individual das duas seleções, a partida foi fraca e nenhuma das duas equipes teve grandes chances de abrir o placar. No final, Cristiano Ronaldo chegou perto do gol.
PORTUGAL MELHORMesmo jogando fora de casa, Portugal fez uma partida melhor do que a França. Os mandantes jogaram de uma forma confusa e erraram muitos lances. A defesa foi muito bem, mas o ataque pouco conseguiu criar.
ATAQUE IRRECONHECÍVELMbappé e Giroud fizeram uma partida fraca. Além deles, Rabiot também errou bastante. Griezmann pouco apareceu.