França e Portugal ficam no empate em partida pela Liga das Nações

Em partida válida pela terceira rodada da Liga das Nações, a França ficou no empate com Portugal em 0 a 0. Nenhuma das duas equipes fez um grande jogo e ninguém conseguiu abrir o placar.PARTIDA FRACAApesar da qualidade individual das duas seleções, a partida foi fraca e nenhuma das duas equipes teve grandes chances de abrir o placar. No final, Cristiano Ronaldo chegou perto do gol.