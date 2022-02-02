FPF detalha próximas rodadas do Paulistão; veja as partidas do São Paulo

A FPF (Federação Paulista de Futebol) detalhou as últimas seis rodadas do Campeonato Paulista. O São Paulo tem três jogos em casa (Inter de Limeira, Corinthians e Botafogo-SP) e três fora (Santos, Água Santa e Mirassol). + Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022

Dessas seis partidas duas chamam atenção por serem clássicos. O primeiro que o São Paulo disputará na temporada será diante do Santos, dia 20 de fevereiro, um domingo, às 16h, fora de casa.

Pouco depois, no dia cinco de março, o duelo será contra o Corinthians, um sábado, às 16h, no Morumbi. O último clássico é contra o Palmeiras, dia dez de março, uma quinta-feira, às 20h30, no Morumbi. Vale destacar que o Choque-Rei foi adiado pela presença do Alviverde no Mundial. VEJA A TABELA DO SÃO PAULO ATÉ O FINAL DA PRIMEIRA FASE DO PAULISTÃO

3ª rodada: Red Bull Bragantino x São Paulo - 03/02, quinta-feira, às 21h305ª rodada: São Paulo x Santo André – 09/02, quarta-feira, às 19h006ª rodada: Ponte Preta x São Paulo – 13/02, domingo, às 18h307ª rodada: São Paulo x Inter de Limeira – 17/02, quinta-feira, às 21h308ª rodada: Santos x São Paulo – 20/02, domingo, às 16h009ª rodada: Água Santa x São Paulo – 28/02, segunda-feira, às 15h0010ª rodada: São Paulo x Corinthians – 05/03, sábado, às 16h004ª rodada (de jogo adiado): São Paulo x Palmeiras – 10/03, quinta-feira, às 20h3011ª rodada: Mirassol x São Paulo – 13/03, domingo, às 16h0012ª rodada: São Paulo x Botafogo-SP – 20/03, domingo, às 16h00