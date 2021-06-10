FPF confirma data das quartas de final entre Athletico x Paraná

Em meio a maratona de Copa do Brasil, Brasileirão e Série C, Athletico e Paraná receberam a notícia da Federação Paranaense de Futebol sobre a data do jogo de volta das quartas de final do estadual.
De acordo com a entidade, os rivais irão medir forças na Arena da Baixada no dia 16 de junho, próxima quarta-feira, na Arena da Baixada.
No primeiro confronto, realizado no dia 25 de maio, o Furacão venceu por 2 a 0. Agora, a equipe joga pelo empate ou até derrota por um gol. Cabe ao Tricolor vencer por três gols de diferença.
Quem avançar no confronto encara o FC Cascavel na semifinal do Campeonato Paranaense.