FPF admite erro de arbitragem em pênalti não dado a favor do São Paulo

Crédito: Rubens Chiri/ São Paulo FC

Em nota divulgada neste domingo (13), a Federação Paulista de Futebol (FPF) admitiu que a arbitragem, tanto no campo qunto na cabine do VAR, errou ao ignorar um pênalti a favor do São Paulo, na derrota por 2 a 1 contra o Novorizontino, no último sábado (13).

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No lance, após lançamento na área, Luciano estava prestes a passar pelo goleiro Giovanni, quando foi derrubado pelo mesmo com uma trombada. A juíza da partida, Edina Alves Batista, não marcou o pênalti. O VAR, por sua vez, revisou o lance, mas manteve a decisão da árbitra de campo.

A FPF reconheceu o erro de interpretação de Edina, no campo, e o erro da análise do VAR, garantindo que os responsáveis serão submetidos a um treinamento.

​Confira a nota: