FPF admite erro de arbitragem em pênalti não dado a favor do São Paulo

Em nota divulgada neste domingo (13), a Federação Paulista de Futebol (FPF) admitiu que a arbitragem, tanto no campo qunto na cabine do VAR, errou ao ignorar um pênalti a favor do São Paulo, na derrota por 2 a 1 contra o Novorizontino, no último sábado (13).
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No lance, após lançamento na área, Luciano estava prestes a passar pelo goleiro Giovanni, quando foi derrubado pelo mesmo com uma trombada. A juíza da partida, Edina Alves Batista, não marcou o pênalti. O VAR, por sua vez, revisou o lance, mas manteve a decisão da árbitra de campo.
A FPF reconheceu o erro de interpretação de Edina, no campo, e o erro da análise do VAR, garantindo que os responsáveis serão submetidos a um treinamento.
Confira a nota:
"Após análise do lance ocorrido na partida Novorizontino e São Paulo, neste sábado (13), a Comissão de Arbitragem identificou falhas de interpretação da arbitragem em campo e de procedimento do VAR. O equívoco no lance é claro e óbvio. As imagens deveriam ter sido revisadas imediatamente por meio da área de revisão em campo para correção da decisão. A partir desta segunda-feira, a Comissão de Arbitragem vai efetuar um forte treinamento com a equipe de arbitragem e de VAR da partida para que nenhum erro como este volte a acontecer."