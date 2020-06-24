Fotos de torcedores, faixas e bandeiras: como a LaLiga enfrenta os jogos durante pandemia

Crédito: Clubes espanhóis vêm pensando em alternativas para amenizar falta da torcida (Divulgação/LaLiga

O ditado de que a torcida empurra o time em vários momentos de um jogo é bastante popular e real. Mas, diante da pandemia do coronavírus, como é possível a aproximação dos torcedores com seu clube do coração se os portões estão fechados? A La Liga vem tentando pensar em alternativas para isso - e conseguindo.

No caso do Elche FC, por exemplo, mais de 600 modelos de polipropileno foram impressos com imagens de torcedores e montados no estádio para o primeiro jogo do clube após o retorno da competição.

- Os titulares de ingressos para a temporada formaram um primeiro grupo, que recebeu essa opção, porque sentimos que eles tinham a chance de estar perto da equipe. Recebemos muitos pedidos de fãs de futebol, em geral, que querem fazer parte disso. A ideia foi lançada pela primeira vez pelo Borussia Monchengladbach, com quem desenvolvemos um excelente relacionamento por trás desta iniciativa – disse o clube.E MAIS:Com pedido especial, Messi recebe parabéns do Newell's Old BoysLateral Marcelo ganha série de vídeos no Cartoon NetworkMessi não completa aniversários, acrescenta toneladasZidane completou 48 anos: confira 10 curiosidades sobre eleEspecialistas analisam o momento do Barcelona no EspanholAs fotos, que estão colocadas no ‘Rincon del Aficionado’ (canto dos fãs), foram bem recebidas pelos jogadores. Além disso, foram colocadas faixas e bandeiras como demonstração de apoio de igual forma.

Já em Valência, o Villarreal criou a campanha #UnitsMesQueMai (“mais juntos do que nunca”), também com imagens de torcedores, mas com cor e preenchendo as arquibancadas do primeiro jogo da equipe em casa, no Estádio da Cerâmica.