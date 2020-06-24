Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fotos de torcedores, faixas e bandeiras: como a LaLiga enfrenta os jogos durante pandemia
futebol

Fotos de torcedores, faixas e bandeiras: como a LaLiga enfrenta os jogos durante pandemia

Iniciativas para aproximar torcedores do seu clube do coração vão desde réplicas fotográficas até mensagens de apoio exibidas em telão no Campeonato Espanhol...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jun 2020 às 15:14

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 15:14

Crédito: Clubes espanhóis vêm pensando em alternativas para amenizar falta da torcida (Divulgação/LaLiga
O ditado de que a torcida empurra o time em vários momentos de um jogo é bastante popular e real. Mas, diante da pandemia do coronavírus, como é possível a aproximação dos torcedores com seu clube do coração se os portões estão fechados? A La Liga vem tentando pensar em alternativas para isso - e conseguindo.
No caso do Elche FC, por exemplo, mais de 600 modelos de polipropileno foram impressos com imagens de torcedores e montados no estádio para o primeiro jogo do clube após o retorno da competição.
- Os titulares de ingressos para a temporada formaram um primeiro grupo, que recebeu essa opção, porque sentimos que eles tinham a chance de estar perto da equipe. Recebemos muitos pedidos de fãs de futebol, em geral, que querem fazer parte disso. A ideia foi lançada pela primeira vez pelo Borussia Monchengladbach, com quem desenvolvemos um excelente relacionamento por trás desta iniciativa – disse o clube.E MAIS:Com pedido especial, Messi recebe parabéns do Newell's Old BoysLateral Marcelo ganha série de vídeos no Cartoon NetworkMessi não completa aniversários, acrescenta toneladasZidane completou 48 anos: confira 10 curiosidades sobre eleEspecialistas analisam o momento do Barcelona no EspanholAs fotos, que estão colocadas no ‘Rincon del Aficionado’ (canto dos fãs), foram bem recebidas pelos jogadores. Além disso, foram colocadas faixas e bandeiras como demonstração de apoio de igual forma.
Já em Valência, o Villarreal criou a campanha #UnitsMesQueMai (“mais juntos do que nunca”), também com imagens de torcedores, mas com cor e preenchendo as arquibancadas do primeiro jogo da equipe em casa, no Estádio da Cerâmica.
De igual forma, o Valencia resolveu recriar a atmosfera da torcida por meio de camisas, bandeiras e faixas de torcedores nos assentos do estádio. Além disso, os telões do Mestalla exibirão mensagens de apoio enviadas por meio da #AMUNTWorld, enquanto um outdoor dará espaço para exibição de fotos dos torcedores.Divulgação/LaLiga E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente atropelada na Leitão da Silva perdeu a mãe da mesma forma em Vitória
Imagem de destaque
O que astronautas da Artemis 2 trazem de viagem à Lua: 'A parte boa está voltando com a gente'
Imagem de destaque
As variações genéticas que podem indicar quem perde mais peso com uso de canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados