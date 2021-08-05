Foto de Messi com Neymar e jogadores do PSG serviu como flerte dos franceses

Crédito: Reprodução/Instagram

Uma foto publicada por Neymar em Ibiza com Lionel Messi e companheiros do brasileiro do Paris Saint-Germain serviu como flerte do clube francês ao jogador que deixou o Barcelona nesta quinta-feira, diz o jornal espanhol 'Mundo Deportivo'.

+ Veja a tabela do FrancêsO Barcelona anunciou a saída de Lionel Messi do clube após um total de 21 anos, contando o seu tempo na base catalã. Ao deixar o Barça, o jogador argentino fica livre no mercado pela primeira vez em toda a sua carreira, e pode assinar com gigantes europeus.

O Paris Saint-Germain aparece com um grande candidato a receber Messi após a sua saída do Barcelona. Recentemente, o jogador esteva ao lado de Neymar, Paredes, Di María e Verratti, do PSG, em uma foto publicada pelo brasileiro no Instagram.

A foto publicada por Neymar pode ser considerada um 'flerte' do Paris Saint-Germain à Messi que, na época em que a foto foi publicada, estava praticamente certo com o Barcelona, mas a situação mudou de forma inesperada.