Fosu-Mensah é anunciado oficialmente pelo Bayer Leverkusen

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ALEMÃO​​- Estou realmente ansioso para jogar por esta equipe e trabalhar com Peter Bosz. As conversas com o Bayer Leverkusen me convenceram de que existem grandes perspectivas aqui. Para mim e para nós como uma equipe. Vai ser muito emocionante - disse o jogador.O valor da negociação não foi divulgado. O diretor da equipe, Rudi Voller, falou sobre a chegada do defensor.