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Fosu-Mensah é anunciado oficialmente pelo Bayer Leverkusen

Jogador pertencia ao Manchester United e assinou com os alemães até 2024...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2021 às 13:38

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 13:38

Crédito: Divulgação/Bayer Leverkusen
Timothy Fosu-Mensah é o novo reforço do Bayer Leverkusen. O defensor chega por transferência definitiva do Manchester United e assinou com o clube alemão até 2024.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ALEMÃO​​- Estou realmente ansioso para jogar por esta equipe e trabalhar com Peter Bosz. As conversas com o Bayer Leverkusen me convenceram de que existem grandes perspectivas aqui. Para mim e para nós como uma equipe. Vai ser muito emocionante - disse o jogador.O valor da negociação não foi divulgado. O diretor da equipe, Rudi Voller, falou sobre a chegada do defensor.
- Fosu-Mensah é uma adição valiosa ao nosso time. Enfrentaremos grandes desafios esportivos nas próximas semanas. Para isso, precisamos de jogadores que entreguem de forma consistente seu melhor desempenho.

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