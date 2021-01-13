Fosu-Mensah é anunciado oficialmente pelo Bayer Leverkusen

Timothy Fosu-Mensah é o novo reforço do Bayer Leverkusen. O defensor chega por transferência definitiva do Manchester United e assinou com o clube alemão até 2024.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ALEMÃO- Estou realmente ansioso para jogar por esta equipe e trabalhar com Peter Bosz. As conversas com o Bayer Leverkusen me convenceram de que existem grandes perspectivas aqui. Para mim e para nós como uma equipe. Vai ser muito emocionante - disse o jogador.O valor da negociação não foi divulgado. O diretor da equipe, Rudi Voller, falou sobre a chegada do defensor.
- Fosu-Mensah é uma adição valiosa ao nosso time. Enfrentaremos grandes desafios esportivos nas próximas semanas. Para isso, precisamos de jogadores que entreguem de forma consistente seu melhor desempenho.