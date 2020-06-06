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futebol

Fortuna e Hoffenheim empatam e seguem com futuros indefinidos

Hoffenheim jogou com um jogador expulso desde o início do primeiro tempo, mas conseguiu um ponto fora de casa. Mainz surpreende e vence Frankfurt fora de casa...
LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2020 às 15:27

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 15:27

Crédito: Hoffeheim chegou a ficar na frente no segundo tempo, mas sofreu empate de pênalti (Marius Becker / POOL / AFP
Fortuna Dusseldorf e Hoffenheim empataram em 2 a 2, resultado péssimo para as duas equipes que tem ambições no Campeonato Alemão. Os mandantes não conseguiram fugir da zona de disputa dos playoffs de rebaixamento, enquanto os visitantes jogaram grande parte do jogo com um atleta a menos e não venceram o fraco adversário para se consolidar na briga por vaga na Liga Europa.
COMEÇO AGITADOO Fortuna Dusseldorf abriu o placar aos cinco minutos de jogo com gol de cabeça de Hennings após cruzamento da direita. O Hoffenheim sofreu com a expulsão de Hubner aos nove, mas conseguiu empatar a partida aos 16 com Dabour. O atacante aproveitou rebote do goleiro adversário após cobrança de falta a favor dos visitantes e defesa à queima roupa.
SEGUNDO TEMPO PARECIDOAssim como na primeira etapa, os últimos 45 minutos também tiveram um gol marcado para cada equipe. Aos 15 minutos, mesmo com um jogador a menos, Hoffenheim ficou na frente do marcador após rápido contra-ataque e passe da esquerda para Zuber finalizar sem chances para o goleiro. O Fortuna Dusseldorf empatou com outro gol de Hennings, mas dessa vez de pênalti.
FRANKFURT X MAINZO Mainz conseguiu grande vitória fora de casa por 2 a 0 contra o Frankfurt e conseguiu se distanciar da zona de rebaixamento da Bundesliga. Niakhaté e Kunde foram os autores dos gols da partida. Os visitantes começaram a construir o placar no final do primeiro tempo, enquanto os mandantes voltaram a decepcionar após vitória contra o Werder Bremen na última quarta-feira.E MAIS:Bayern vence Leverkusen fora de casa e se aproxima do título AlemãoBrescia quer rescindir contrato de Balotelli após polêmicasBarça volta a treinar no Camp Nou, mas Messi faz trabalho individualSneijder afirma que poderia ter sido como Messi ou Cristiano Ronaldo E MAIS:

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