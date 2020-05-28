  • Fortuna Düsseldorf vira para cima do Schalke 04 e acirra disputa na zona de rebaixamento da Bundesliga
futebol

Fortuna Düsseldorf vira para cima do Schalke 04 e acirra disputa na zona de rebaixamento da Bundesliga

Clube que luta contra o rebaixamento faz dois gols em cinco minutos e vislumbra vaga fora da zona da degola. Augsburg e Paderborn empatam sem gols...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mai 2020 às 21:17

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 21:17

Crédito: MARTIN MEISSNER / AFP
Lutando contra o rebaixamento no Campeonato Alemão, o Fortuna Düsseldorf respirou um pouco nesta quarta-feira. O clube, que está em 16º na tabela, recebeu o Schalke 04 e venceu de virada por 2 a 1 na Merkur Spiel Arena. Hennings e Karaman marcaram para os mandantes e Weston McKennie fez para o Schalke.
VEJA A TABELA DA BUNDESLIGA
PRIMEIRO TEMPO MORNOOs 45 minutos inicias não foram muito animados e nenhuma das equipes balançou as redes. O Fortuna até tentou sair para o jogo e finalizou cinco vezes contra apenas duas do Schalke 04.
SEGUNDO TEMPO AGITADOA etapa final, no entanto, foi bem melhor que o primeiro tempo. Logo com oito minutos, o Schalke 04 abriu o placar com Weston McKennie. Bastian Oczipka cobrou falta pela esquerda e o camisa 2, de peixinho, apareceu livre para inaugurar o marcador.
VIRADA RELÂMPAGOO Fortuna Düsseldorf não tinha outra escolha que não fosse sair para o jogo e tentar o empate. E a igualdade veio aos 18 minutos, com Hennings. Kevin Stöger cobrou falta de muito longe e o goleiro Schubert deu rebote, que o capitão aproveitou e empatou. O gol da virada saiu cinco minutos depois, com Karaman, de cabeça.
AUGSBURG E PADERBORN EMPATAM SEM GOLSEmpate foi ruim para ambos (Foto: MATTHIAS HANGST / AFP)Na SGL Arena, o Ausburg recebeu o Paderborn e as equipes ficaram no 0 a 0. O resultado foi ruim para ambos, visto que os dois clubes brigam na parte de baixo da tabela.

