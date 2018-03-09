Fortes emoções na última rodada: sonho com o G-4 e briga para não cair

O Campeonato Capixaba conhecerá, neste sábado (10), os dois últimos clubes que vão se classificar para as semifinais do torneio e os dois que serão rebaixados para a Série B. Desportiva Ferroviária, Atlético Itapemirim, Rio Branco VN, Espírito Santo e Vitória sonham em ficar com uma das duas vagas que ainda restam na fase seguinte, enquanto Tupy, Doze e São Mateus tentam evitar o descenso. O Serra, com seis triunfos em oito jogos, é o atual líder e já garantiu a classificação. Além do clube tricolor, o Real Noroeste também já se garantiu. Em compensação, Serra e Real entram na última rodada disputando a liderança.

Equipes entram na última rodada em busca de seus objetivos Crédito: Montagem sobre fotos de Divulgação

Desportiva e Vitória fazem um dos duelos mais esperados da última rodada no estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira, na capital capixaba. Em terceiro lugar, com 13 pontos, a Tiva precisa vencer para avançar sem depender de outros resultados. Contudo, o time grená terá um desfalque importante para o clássico. O atacante Diniz, com uma fratura metacarpo, está fora do confronto. Diniz é o vice-artilheiro da equipe no estadual, com três gols, um atrás de Edinho, que hoje defende o Macaé-RJ.

"Expectativa da Desportiva é de fazer um grande jogo para que possamos buscar a classificação. Queremos fazer valer uma vitória boa para não dar espaços para sustos. Brigamos muito durante a competição para dependermos apenas de nós na rodada final. Temos que estar concentrados e focados nos nossos objetivos", disse o técnico Rafael Soriano.

Situação

A emoção, porém, não está restrita somente para o clássico entre Tiva e Alvianil. Serão cinco confrontos ocorrendo simultaneamente, todos com início às 15 horas, e que irão definir os dois confrontos das semifinais do certame, que será disputado em dois jogos, com os primeiros jogos das sêmis com data marcada para acontecer no dia 17 deste mês. Os cruzamentos serão feitos da seguinte forma: o primeiro colocado encara o quarto, enquanto o segundo enfrenta o terceiro.

E o Santão?

A tranquilidade de jogar apenas por si para conseguir a tão desejada classificação às semifinais, não existe mais. Por ter sido derrotado no último confronto, pela 8ª rodada, contra o Atlético, o Espírito Santo ficou em situação mais delicada na tabela e, além de vencer o São Mateus no último compromisso na fase de grupos, no Kleber Andrade, precisa torcer para que outros resultados aconteçam. Desportiva, Atlético e Rio Branco VN, concorrentes diretos à vaga, precisam "colaborar": dois destes não podem vencer seus confrontos na 9ª rodada, e, com mais três pontos do Santão, a equipe se garante na segunda fase do estadual.

"Sabemos que será um jogo bem difícil, pois eles também brigam por algo na tabela. Brigam para sair da zona de rebaixamento, tem chances, mas estamos preparados, pois treinamos muito bem, focados. Temos que esquecer os outros resultados. Sim, dependemos deles e isso torna mais difícil, porém temos que fazer o nosso papel dentro de campo, que é buscar a vitória a todo momento. Sabemos que não vai ser fácil, mas temos que fazer o nosso dever de casa e sair do Kleber Andrade com a vitória. Estamos trabalhando para isso, bem, e todos estão focados com esse mesmo objetivo", disse Ranieri.

Jogos da última rodada

Vitória x Desportiva, no Salvador Costa, às 15h

Real Noroeste x Atlético Itapemirim, em Águia Branca, às 15h

Serra x Doze, no Robertão, às 15h

Rio Branco VN x Tupy, no Olímpio Perim, às 15h

Espírito Santo x São Mateus, no Kleber Andrade, às 15h