Forte no ataque e autor de gol histórico no Paulista: quem é Daniel Borges, possível reforço do Botafogo

Crédito: Divulgação

Desafogo para Jonathan. Com apenas um lateral-direito de origem no elenco, o Botafogo foi no mercado e está prestes a anunciar um novo jogador para a posição: trata-se de Daniel Borges, que jogou o Campeonato Paulista pelo Mirassol. O atleta chegaria por empréstimo até o fim de 2021.

+ Saída de bola, primeiro volante e decepção na Ponte Preta: quem é Luís Oyama, possível reforço do Botafogo

A contratação, além de quantidade, também traz novas características para o treinador Marcelo Chamusca. Ao contrário de Jonathan, atual titular da posição, Daniel Borges é marcado pelo forte apoio no sistema ofensivo, como explica o jornalista Felipe Modesto, editor de esportes da "TV TEM".

- Ele fez os três últimos Paulistas pelo Mirassol, nesse esquema de jogar o Estadual e depois jogar a Série B por outro clube. Ele subiu com o América para a Série A. A principal característica dele é o apoio, é um cara que chega muito fácil no fundo, tem uma ultrapassagem muito boa. Não é um cara de um contra um, de drible, é mais de projeção mesmo, de cruzamento - avaliou, ao LANCE!.

Daniel Borges marcou um gol no Paulista, na campanha de quartas de final do Mirassol. Em média, ele teve 33.7 passes certos por partida (82% de acerto), sendo 13.1 na direção do campo adversário. Além disto, o lateral-direito teve 25% de acerto nos cruzamentos tentados. Os dados são do "Sofascore".

- O ponto forte é o apoio, chega muito fácil na área. É um cara que tem um pouco de dificuldade na marcação no mano a mano, ele tem vigor físico para ir e voltar, mas tem essa questão do um contra um. Para as pretensões do elenco do Botafogo e pelo o que ele fez em Série B, eu diria que o clube está contratando um cara de boa condição técnica e física - analisou o jornalista.O lateral-direito também possui um ato marcante na história dos Campeonatos Paulistas. Foi dele o gol que decretou a vitória do Mirassol por 3 a 2 sobre o São Paulo, nas quartas de final do Estadual da última temporada. Daniel Borges, portanto, fez parte da melhor campanha da equipe na história da competição.

- Ele foi muito bem nas passagens, principalmente nas duas últimas, que marcaram as melhores campanhas do Mirassol na história do Paulista. No ano passado, em um time ofensivo, ele jogava espetado mesmo com uma linha de quatro defensores, o Daniel tinha liberdade para apoiar. Ele foi autor do gol daquela vitória histórica contra o São Paulo por 3 a 2.ACESSO COM O AMÉRICADaniel Borges tem experiência na Série B. Na última temporada, fez parte do elenco do América-MG comandado por Lisca que foi vice-campeão. Alternando entre a titularidade, o lateral-direito foi um jogador importante para a campanha, como explica Emerson Romano, setorista do Coelho na "Rádio Itatiaia".