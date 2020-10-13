Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fortaleza x São Paulo: prováveis times, desfalques e onde assistir

Confronto entre os dois tricolores é o primeiro das oitavas de final da Copa do Brasil. Duelo será disputado na próxima quarta, às 19h15, no estádio do Castelão...

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 19:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 out 2020 às 19:30
Crédito: Rogério Ceni de um lado versus Fernando Diniz de outro. Quem leva a melhor? (Rubens Chiri/saopaulofc.net
A noite desta próxima quarta-feira promete ser agitada na capital do Ceará. No Castelão, às 19h15, Fortaleza e São Paulo iniciam o duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil (a partida de volta, no Morumbi, acontece no dia 25 de outubro). Quem avançar no confronto garante uma bolada de R$ 3,3 milhões como premiação da CBF.
Campeão da Copa do Nordeste na última temporada, o Fortaleza de Rogério Ceni ainda não entrou em campo pela Copa do Brasil. O título em 2019 garantiu vaga já nas oitavas de final do torneio nacional. Já o São Paulo de Fernando Diniz também garantiu posição privilegiada por ser um dos representantes do futebol brasileiro na Copa Libertadores deste ano.Data/Horário: 14/10/2020, às 19h15 (horário de Brasília)Local: Castelão, em Fortaleza (CE)Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)Onde acompanhar: Sportv, Premiere e tempo real do LANCE!
SÃO PAULOTiago Volpi, Igor Vinícius, Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara (Tchê Tchê), Daniel Alves e Igor Gomes (Vitor Bueno); Brenner e Luciano. Técnico: Fernando Diniz.
Desfalques: Juanfran, Hernanes, Liziero, Walce e Rojas (departamento médico); Arboleda (defende a seleção equatoriana nas Eliminatórias)
FORTALEZAFelipe Alves; Tinga, Paulão, Jackson e Bruno Melo; Felipe e Juninho; David, Romarinho, Osvaldo e Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados