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futebol

Fortaleza x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Equipes se encontram neste sábado, às 19h, na Arena Castelão, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro; será a estreia de Marcelo Chamusca após saída de Ceni...

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 20:00

LanceNet

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Publicado em 

13 nov 2020 às 20:00
Crédito: Rubens Chiri / São Paulo
O São Paulo viaja para o nordeste para enfrentar o Fortaleza neste sábado, às 19h, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor paulista vai em busca de seu 11º compromisso seguido sem perder na competição.
O time comandado por Fernando Diniz está na quarta colocação, com 33 pontos e dois jogos a menos, e continua a tarefa de se manter nas primeiras posições. O técnico não terá os volantes Tchê Tchê, com coronavírus, e Luan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além do zagueiro Arboleda, convocado para defender a seleção do Equador. Por outro lado, Daniel Alves retorna após ter cumprido suspensão.
TABELA> Veja classificação geral do Campeonato Brasileiro!Do outro lado, o Fortaleza é apenas o 12º na tabela, com 24 pontos ganhos. O técnico Marcelo Chamusca fara sua estreia no comando da equipe após o adeus de Rogério Ceni – o ídolo e o São Paulo já se encontraram no meio da semana, no jogo contra o Flamengo, clube agora comandado pelo ex-goleiro.
No meio da semana também, o Leão enfrentou o Bahia pelo Brasileiro e acabou perdendo. Naquela ocasião, quem comandou a equipe foi Marconne Montenegro, do sub-23. Para o duelo deste sábado, Jackson volta de suspensão.FICHA TÉCNICAFORTALEZA X SÃO PAULOLocal: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)Data e Horário: 14 de novembro de 2020, às 19hÁrbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)Assistentes: Michael Correia e Luiz Claudio Regazone (RJ)VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)Onde acompanhar: Premiere e Tempo Real LANCE!
FORTALEZA: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Jackson e Bruno Melo; Felipe e Juninho; Romarinho, David, Bergson e Osvaldo. Técnico: Marcelo Chamusca.Desfalques: Quintero (lesionado)Pendurados: Felipe, Derley, Yuri César, Juninho, Romarinho e Osvaldo
SÃO PAULO: Tiago Volpi; Igor Vinícius (Juanfran), Bruno Alves, Léo (Diego Costa) e Reinaldo; Hernanes, Rodrigo Nestor (Daniel Alves) e Vitor Bueno; Luciano (Gonzalo Carneiro), Pablo e Brenner (Tréllez). Técnico: Fernando DinizDesfalques: Tchê Tchê (Covid-19), Arboleda (seleção equatoriana), Luan (suspensão), Liziero, Walce e Lucas Perri (lesionados)Pendurados: Diego Costa, Igor Gomes, Vitor Bueno, Igor Vinicius, Tchê Tchê, Fernando Diniz e Brenner

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