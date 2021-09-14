Fortaleza x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Paulo Pinto/Saopaulofc.net

São Paulo e Fortaleza jogam a volta das quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, às 21h30, no Castelão. A partida de ida terminou com empate por 2 a 2, no Morumbi. Sendo assim, quem vencer fica com a vaga nas semifinais e em caso de nova igualdade, a decisão irá para os pênaltis. O Tricolor quer se recuperar da má campanha no Campeonato Brasileiro e conseguir essa classificação no mata-mata nacional. Em busca de um título inédito da Copa do Brasil, o São Paulo enxerga a competição como a mais possível de ser conquistada, podendo somar mais um título na atual temporada.

Diante do Fortaleza, São Paulo contará com os retornos do zagueiro Arboleda, que estava lesionado e o lateral Igor Vinícius, que cumpriu suspensão diante do Fluminense. Quem continua fora da equipe é o atacante Marquinhos, ainda se recuperando de um estiramento na coxa. Além dele, Calleri e Gabriel não foram inscritos na competição.Já o Fortaleza aposta no bom retrospecto contra clubes paulistas na temporada. Até aqui, o Leão cearense está invicto contra os rivais estaduais do Tricolor. Foram seis jogos, com quatro vitórias e dois empates, o que ajuda o Leão a realizar uma grande temporada até o momento, estando na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos.

A equipe comandada por Juan Vojvoda venceu Corinthians (1 a 0), São Paulo (1 a 0), Red Bull Bragantino (1 a 0) e Palmeiras (3 a 2). Os dois empates foram diante do Santos (1 a 1) e o próprio São Paulo (2 a 2). Desses jogos, três foram no Castelão (Corinthians, Red Bull Bragantino e Santos), e três fora de casa (São Paulo, duas vezes, e Palmeiras).

FORTALEZA X SÃO PAULOLocal: CastelãoData e horário: 15 de setembro de 2021, às 21h30Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)Onde acompanhar: TV Globo (SP e CE), SporTV, Premiere, Tempo Real e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte​FORTALEZAMarcelo Boeck; Tinga, Jackson, Titi; Yago Pikachu, Felipe, Ederson, Matheus Vargas, Lucas Crispim; Robson e David. Técnico: Juan Vojvoda.​Desfalques: Marcelo Benevenuto e Lucas Lima (já jogaram a Copa do Brasil por Botafogo e Palmeiras)Suspensos: -Pendurados: