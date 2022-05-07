Fortaleza x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

O São Paulo busca garantir mais três pontos na tabela do Campeonato Brasileiro neste domingo (8), às 19h, quando encara o Fortaleza pela quinta rodada da competição. O jogo será disputado na Arena Castelão, no Ceará. GALERIA> Quais clubes tiveram superávit e déficit no futebol brasileiro em 2021? ConfiraTABELA> Veja tabela do Brasileirão 2022Em quatro disputas até o momento, o Tricolor paulista venceu duas, empatou uma e foi derrotado em uma também. O São Paulo vem de um empate por 0 a 0 contra o Everton, pela Copa Sul-Americana, onde foi utilizado uma equipe alternativa.