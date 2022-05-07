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Fortaleza x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Equipes se enfrentam neste domingo (8), na Arena Castelão, às 19h, pelo Campeonato Brasileiro...

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 15:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2022 às 15:22
O São Paulo busca garantir mais três pontos na tabela do Campeonato Brasileiro neste domingo (8), às 19h, quando encara o Fortaleza pela quinta rodada da competição. O jogo será disputado na Arena Castelão, no Ceará. GALERIA> Quais clubes tiveram superávit e déficit no futebol brasileiro em 2021? ConfiraTABELA> Veja tabela do Brasileirão 2022Em quatro disputas até o momento, o Tricolor paulista venceu duas, empatou uma e foi derrotado em uma também. O São Paulo vem de um empate por 0 a 0 contra o Everton, pela Copa Sul-Americana, onde foi utilizado uma equipe alternativa.
O time que entrará em campo, portanto, deverá contar com a presença dos titulares e dos nomes mais utilizados por Rogério Ceni, já que muitos jogadores foram poupados no último confronto.O meia-atacante Nikão segue em tratamento de um trauma no pé esquerdo, enquanto o goleiro Tiago Volpi se recupera de dores no ombro direito, e Gabriel Sara de uma cirurgia no tornozelo direito.FORTALEZA X SÃO PAULO
Local: Ceará, Arena CastelãoData/Horário: 8/5/2022, às 19hÁrbitro: Ramon Abatti AbelAssistentes: Kléber Lucio Gil e Éder AlexandreVAR: Rodrigo Nunes de SaOnde acompanhar: Premiere e em Tempo Real com a parceria LANCE!/Voz do Esporte
FORTALEZAMax Walef; Titi, Benevenuto, Ceballos; Yago Pikachu, Felipe, Lucas Lima, Matheus Jussa e Matheus Vargas; Silvio Romero e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda
SÃO PAULOJandrei, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington; Andrés Colorado, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson; Eder e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.Desfalques: Gabriel Sara, Nikão e Tiago Volpi
Crédito: OdueloseráválidopelaquintarodadadoCampeonatoBrasileiro(MontagemLANCE!

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