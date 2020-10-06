Fortaleza x Atlético-MG. Onde ver, palpites e prováveis times

O Atlético-MG encara o Fortaleza nesta quarta-feira, 7 de outubro, às 21h30, no Castelão, na capital cearense pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira, líder isolada da competição com 27 pontos, cinco a mais do que o vice-líder Internacional, busca ampliar sua vantagem na competição. Já o Fortaleza de Rogério Ceni, quer avançar mais na tabela, pois está na 10ª colocação, com 17 pontos. FICHA TÉCNICAFORTALEZA X ATLÉTICO-MG Data-Horário: 7 de outubro, às 21h30Estádio-Local: Castelão- Fortaleza - (CE)Árbitro:Sávio Pereira Sampaio(DF)Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade(DF) e José Reinaldo Nascimento Junior (DF)VAR:Wagner Reway(PB)Onde acompanhar: Tempo Real LANCE!, Globo Minas, Premiere, Rádio Super FM-91,7 e Itatiaia FM-95,7 Fortaleza: Everson; Guga(Bueno, aos 41’-2ºT), Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair ,Nathan(Allan, aos 15’-2ºT), Alan Franco(Hyoran, aos 41’-2ºT); Savarino(Sávio, aos 46’-2ºT), Keno e Eduardo Sasha(Marrony, aos 40’-2ºT). Técnico: Rogério Ceni
Atlético-MG:Everson, Guga, Réver, Igor Rabello e Guilherme Arana; Allan, Jair e Nathan (Hyoran ou Dylan Borrero); Marrony (Marquinhos), Keno e Eduardo Sasha. Técnico: Jorge Sampaoli Palpites: embalado, o Galo é favorito para 60% da redação. Outros 35% creem no Fortaleza e o empate possui 5% de apoiadores.