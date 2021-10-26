Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fortaleza x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O Galo tem larga vantagem sobre o Leão do Pici e deve administrar...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2021 às 20:22

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 20:22

Crédito: Pedro Souza / Atlético-MG
Com larga vantagem após a goleada de 4 a 0 no jogo de ida, podendo perder por até três gols de diferença para chegar à final da Copa do Brasil, o Atlético-MG encara o Fortaleza pelo jogo de volta das semifinais do mata-mata nacional, nesta quarta-feira, 27 de outubro, às 21h30, no Castelão, na capital do Ceará. O time mineiro terá de administrar o placar elástico do Mineirão para ir à sua terceira decisão do torneio, que pagará ao vencedor mais de R$ 54 milhões e garantirá uma vaga na Libertadores de 2022. O técnico Cuca não terá Nathan Silva, que ja disputou a Copa do Brasil, Mariano e Savarino, lesionados e Allan, suspenso. No Leão, Vojvoda terá seis desfalques: Marcelo Benevenuto e o meia Lucas Lima, que já disputaram a Copa do Brasil por outros clubes. Tinga, Lucas Crispim, Robson e Yago Pikachu também estão fora, todos lesionados. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​FORTALEZA X ATLÉTICO-MG Data: 27 de outubro de 2021Horário: 21h(de Brasília)Local: Castelão, Fortaleza (CE)Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Daniel Paulo Ziolli (ambos do SP)VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)Onde assistir: Globo, SporTV e PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM FORTALEZA (Técnico:Juan Pablo Vojvoda)​Boeck; Daniel Guedes, Titi e Jussa; Edinho, Felipe, Ederson, Matheus Vargas e Bruno Melo; David e Wellington Paulista (Romarinho). Desfalques: Marcelo Benevenuto e Lucas Lima (já disputaram a Copa do Brasil por outros clubes). Tinga, Lucas Crispim, Robson e Yago Pikachu (lesionados)
ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)
Everson; Guga, Réver (Igor Rabello), Junior Alonso e Guilherme Arana; Tchê Tchê, Jair, Zaracho e Nacho; Keno (Vargas) e Hulk. Desfalques: Nathan Silva (já disputou a Copa do Brasil por outro time), Mariano e Savarino (lesionados)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados