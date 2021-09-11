Fortaleza x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG encara o terceiro colocado Fortaleza neste domingo, 12 de setembro, às 16h, no Castelão, pela 20ª rodada, a primeira do segundo turno. O Galo está com 39 pontos e um jogo a menos que parte dos competidores, pois cedeu vários jogadores à Seleção Brasileira e teve o jogo contra o Grêmio, pela 19ª rodada, adiado. Mesmo assim, o alvinegro se manteve na ponta com quatro pontos a mais do que o vice-líder Palmeiras e seis de diferença em relação ao rival deste domingo, o Leão do Pici. O técnico Cuca terá a volta os jogadores que estavam com a Seleção Brasileira Hulk, Arana e Everson, além dos estrangeiros, exceto Savarino, com um problema físico. Eles defenderam as seleções nacionais nas Eliminatórias da Copa do Mundo na última semana. No time cearense, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá força máxima para tentar vencer o Galo novamente, como aconteceu no primeiro turno da competição, quando fez 2 a 1 no Mineirão, na primeira rodada.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​FORTALEZA X ATLÉTICO-MGData: 12 de setemrbo de 2021Horário: 16h(de Brasília)Local: Castelão, Bragança Paulista (SP)Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)Assistentes: Henrique Neu Ribeiro e Johnny Barros de Oliveira (ambos de SC)VAR: Wagner Reway (PB)Onde assistir: Globo Minas e TV Verdes Mares (Fortaleza)Onde seguir: Tempo Real LANCE, iTATIAIA FM E SUPER FM FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda) Marcelo Boeck( Felipe Alves), Titi, Jackson(Benevenuto), Tinga,, Felipe, Ederson, Lucas Crispim, Matheus Vargas, Yago Pikachu,David e RobsonDesfalques: - ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)​Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Arana; Jair, Zaracho e Nacho; Sasha, Vargas (Diego Costa) e Hulk. Desfalques: Savarino e Tchê Tchê (lesionados)