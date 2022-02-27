Fortaleza volta aos treinos neste domingo pensando no jogo contra o Pacajus

Neste domingo (27), o Fortaleza retorna às atividades no seu CT. Na última quinta-feira (24), o Leão do Pici venceu o Pacajus, por 1 a 0, em partida válida pelas quartas de final do Campeonato Cearense e abriu vantagem.
Depois do bom resultado, o elenco teve folga no último sábado (26) e os jogadores puderam descansar antes de retornar aos treinos já pensando no duelo da volta.
A saber, o Leão do Pici volta a enfrentar o Pacajus na quarta-feira (2), às 19h30 e tem a vantagem do empate por conta do resultado conquistado na partida de ida.
Caso passe pelo Pacajus, o Fortaleza terá pela frente o Ferroviário, que foi o 2° colocado na fase inicial do Campeonato Cearense, ficando atrás apenas do Caucaia, que enfrentará o Iguatu nas semifinais.