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futebol

Fortaleza vive maré negativa de resultados no Brasileirão

Nas últimas seis rodadas, a equipe de Pablo Vojvoda empatou três e perdeu três confrontos de maneira consecutiva...

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 14:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2021 às 14:28
Crédito: Vojvoda atravessa série negativa com o Leão (Leonardo Moreira/Fortaleza EC
Após vencer o Palmeiras no Allianz Parque, o Fortaleza se credenciou como a ‘surpresa’ do Campeonato Brasileiro e dava indícios que poderia sonhar alto.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Apesar de toda a empolgação do torcedor, o Leão simplesmente não manteve o ritmo dentro das quatro linhas e acumulou tropeços.
No último fim de semana, mesmo com uma boa exibição diante do Internacional, a equipe não foi páreo e acabou superado com um gol nos acréscimos.
Com o placar, o Fortaleza ficou ‘por um fio’ na zona de classificação da Libertadores e aparece na 4ª colocação, com 33 pontos.
Jejum
No total do período sem vitórias, o Fortaleza obtém o desempenho de três empates e três derrotas.

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