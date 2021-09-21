Fortaleza vive maré negativa de resultados no Brasileirão

Crédito: Vojvoda atravessa série negativa com o Leão (Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Após vencer o Palmeiras no Allianz Parque, o Fortaleza se credenciou como a ‘surpresa’ do Campeonato Brasileiro e dava indícios que poderia sonhar alto.

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Apesar de toda a empolgação do torcedor, o Leão simplesmente não manteve o ritmo dentro das quatro linhas e acumulou tropeços.

No último fim de semana, mesmo com uma boa exibição diante do Internacional, a equipe não foi páreo e acabou superado com um gol nos acréscimos.

Com o placar, o Fortaleza ficou ‘por um fio’ na zona de classificação da Libertadores e aparece na 4ª colocação, com 33 pontos.

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