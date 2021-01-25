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futebol

Fortaleza vive jejum de bons resultados como visitante

Nos últimos quatro jogos, o Leão saiu de campo derrotado em todos e se aproximou do Z4...

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 19:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2021 às 19:30
Crédito: Bruno Oliveira/Fortaleza
Definitivamente, a atual edição do Campeonato Brasileiro não será guardada com carinho pelo torcedor do Fortaleza. Após uma série de insucessos dentro das quatro linhas, o time se afundou nas últimas colocações e luta para permanecer na elite nacional.
+ São Paulo em 8º, Flamengo em 10º… Confira a classificação do returno do Brasileirão
No último domingo, o time de Enderson Moreira foi até Goiânia e acabou derrotado pelo Atlético-GO por 2 a 0, resultado que deixou o Leão uma posição acima do Z4.
Além do placar negativo para a classificação, outro ponto que preocupa o torcedor nas rodadas finais é o baixo aproveitamento fora e casa. Nos últimos cinco duelos, apenas uma vitória e justamente contra o Botafogo, lanterna do Brasileirão.
Desde o dia 22 de novembro, o Fortaleza disputou quatro partidas e saiu derrotado em todas. O sistema defensivo levou 9 gols e o ataque marcou 3 vezes.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Antes de fechar o Brasileirão, o Fortaleza encara fora de casa o Atlético-MG, Palmeiras e Fluminense, três rivais da parte superior da tabela.

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