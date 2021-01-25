Fortaleza vive jejum de bons resultados como visitante

Crédito: Bruno Oliveira/Fortaleza

Definitivamente, a atual edição do Campeonato Brasileiro não será guardada com carinho pelo torcedor do Fortaleza. Após uma série de insucessos dentro das quatro linhas, o time se afundou nas últimas colocações e luta para permanecer na elite nacional.

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No último domingo, o time de Enderson Moreira foi até Goiânia e acabou derrotado pelo Atlético-GO por 2 a 0, resultado que deixou o Leão uma posição acima do Z4.

Além do placar negativo para a classificação, outro ponto que preocupa o torcedor nas rodadas finais é o baixo aproveitamento fora e casa. Nos últimos cinco duelos, apenas uma vitória e justamente contra o Botafogo, lanterna do Brasileirão.

Desde o dia 22 de novembro, o Fortaleza disputou quatro partidas e saiu derrotado em todas. O sistema defensivo levou 9 gols e o ataque marcou 3 vezes.

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