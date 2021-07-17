Fortaleza visita o São Paulo em encontro de treinadores argentinos

Crédito: Vojvoda tem apenas duas derrotas em 18 jogos (Leonardo Moreira/FEC

Contratados para a temporada de 2021 e campeões estaduais por suas equipes, Juan Pablo Vojvoda e Hernán Crespo se enfrentam neste sábado (17), no Morumbi, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAs duas equipes chegam para o confronto embaladas por duas vitórias sem sofrer gols nas últimas rodadas, mas vivem momentos distintos na competição. Enquanto o São Paulo teve um início complicado e demorou para reagir, o Fortaleza vive um dos melhores momentos do clube nos últimos anos, ocupa a quarta posição com 21 unidades e está a apenas quatro pontos do líder da competição, o Palmeiras.

Mesmo com um investimento inferior aos principais clubes do país, o clube cearense aposta em tecnologia e bons níveis de logística e estrutura para conseguir um desempenho de excelência na competição.

Com um estilo de jogo agressivo dentro e fora de casa, a equipe comandada por Vojvoda marcou 19 gols até aqui e tem o terceiro melhor ataque da competição, empatado com o Athletico-PR. A campanha realizada até o momento é a melhor da equipe nos últimos anos, e supera a de equipes com aporte financeiro muito maiores, como Flamengo, Santos, Grêmio, Internacional, Corinthians e o próprio São Paulo.

Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, falou sobre o momento atual do clube e destacou o apoio da torcida, mesmo com os portões ainda fechados.

- Os resultados conquistados até aqui na temporada são muito valorizados por nós. Pelos investimentos que fizemos, em comparação com outros grandes clubes do país, estar no G-4 mostra que estamos no caminho certo. Temos muita humildade, sabemos que o campeonato é difícil, e agradecemos a Deus e aos torcedores que continuam nos apoiando mesmo durante a pandemia - declarou o executivo.

Após assumir o clube em 2017, comandou, com o auxílio de Rogério Ceni, a construção do Centro de Excelência Alcides Santos. A estrutura, muito elogiada por jogadores e pelo próprio Ceni, é um dos fatores que levam o Fortaleza a atuar em alto nível nas competições disputadas. Nos últimos quatro anos, o clube conquistou cinco títulos: a Série B e a Copa do Nordeste, em 2019, e os últimos três campeonatos estaduais.

Além do investimento em estrutura, o clube aposta no uso da tecnologia como aliada da diretoria e da comissão técnica. Recentemente, o tricolor anunciou uma nova parceria que busca revolucionar o uso de algumas ferramentas dentro do clube. Trata-se da Pro Soccer, empresa especializada em integração de dados e estatísticas no mundo esportivo.

Agora, na nova plataforma exclusiva do clube, todos os membros da comissão técnica possuem seus dados organizados e interligados em um mesmo lugar. A tecnologia mostra detalhes fisiológicos dos jogadores e exibe a taxa de esgotamento físico, o nível de descarga muscular, grau de hidratação, alimentação e carga diária de treinamento recomendada para cada jogador.

De acordo com Alex Santiago, diretor de futebol do Fortaleza, a ferramenta tem o intuito de potencializar a performance dos atletas e do departamento de futebol do clube:

- É uma parceria que revoluciona a nossa gestão e o trabalho que é feito dentro do clube. O aplicativo condensa todas as informações referentes aos nossos atletas, como aspectos fisiológicos, médicos, nutricionais, psicológicos, e até situações contratuais e logísticas de viagens. Estamos usando a tecnologia para facilitar as tomadas de decisão, tanto da diretoria, como da comissão técnica.