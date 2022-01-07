Fortaleza vence o Ituano e avança ao mata-mata da Copinha

Na tarde desta sexta-feira (7), Ituano e Fortaleza se enfrentaram pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022. Em Suzano, o Leão do Pici levou a melhor, vencendo por 2 a 0, com gols de Sammuel, de pênalti, e Douglas Cunha. O resultado classificou o time cearense para a próxima fase do torneio.

Agora, as duas equipes voltam a campo na próxima segunda-feira (10). Às 13h, o Ituano enfrenta o Concórdia. Enquanto isso, às 15h15, o Fortaleza encara o União Suzano. Ambas as partidas serão disputadas na cidade de Suzano.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPRESSÃO!Os primeiros 15 minutos de jogo mostraram o Fortaleza mais intenso. Buscando o gol a todo instante, o Leão do Pici assustou primeiro com Affonso que, dentro da área, finalizou por cima. Mais tarde, o goleiro Jian Kayo espalmou chute de Erick e, pouco depois, fez milagre em cabeceio de Marcos Vinícius.

Por outro lado, o Ituano pouco conseguir pisar no seu campo ofensivo. Retraído, o time de Itu optou pelas ligações longas quando teve a bola, mas não teve sucesso.

LEÃO NA FRENTE​Mesmo dominante e sendo dono da posse de bola, o Fortaleza encontrou problemas para conseguir as suas finalizações a partir da metade da etapa inicial.

Tudo mudou quando, aos 37 minutos, Erick tentou invadir a área em velocidade e foi tocado pelo defensor. A arbitragem marcou pênalti. Na cobrança, Sammuel deslocou o goleiro Jian Kayo e abriu o placar a favor do Leão do Pici, levando o 1 a 0 para os vestiários.

ITUANO ENTRA NO JOGO​A primeira metade do segundo tempo foi de muitos movimentos. Depois de passar toda a etapa inicial mais acuado, o Ituano tentou sair mais para o jogo e equilibrou as ações da partida.

Por meio das escapadas em velocidade de Zé Carlos, o time de Itu chegou perto do gol adversário em algumas oportunidades. Na melhor delas, aos 18 minutos, o camisa 7 lançou Kaique Clemente que, cara a cara com Hugo, acabou batendo em cima do goleiro, que fechou o ângulo.

DO BANCO PARA O GOL​Depois da sua primeira grande chance que teve no jogo, o Ituano voltou a encontrar problemas para infiltrar na defesa do Fortaleza. Assim, o time paulista passou a abusar das bolas longas, que não surtiram efeito.

Mexendo na equipe do Fortaleza, o técnico Júnior Câmara viu sua estrela brilhar. Aos 39 minutos, Júlio Henrique, que havia acabado de entrar, recebeu pela direita da área e cruzou para o meio. Douglas Cunha, outra mexida do treinador, só teve o trabalho de completar para o gol e fechar o placar em 2 a 0.FICHA TÉCNICAITUANO 0 X 2 FORTALEZA​​​​​​​Local: Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, em Suzano (SP)Data/Horário: 07 de janeiro de 2022 (sexta-feira), às 13h15Árbitro: Leandro Carvalho de Oliveira (SP)Assistentes: João Petrucio Marimônio de Jesus dos Santos (SP) e Bruno Henrique Mascarenhas Moura (SP)Gols: Sammuel (37'/1°T) (0-1), Douglas Cunha (39'/2°T) (0-2)Cartões amarelos: Zé Carlos, Vitor André (Ituano), Marcondes (Fortaleza)

ITUANO: Jian Kayo; Madison, Guilherme, Bryan e Thiago; Vitor André, Calebe, Gabriel de Souza (Gustavo Bispo, aos 25'/2°T) e Aluísio (Pedro Medeiros, aos 36'/2°T); Kaique Clemente e Felipe Fonseca (Zé Carlos, aos 29'/1°T) (Reidiner, aos 36'/2°T). Técnico: Luiz Antônio.

FORTALEZA: Hugo; Marcos Vinicius, Habraão (Marcondes, aos 10'/2°T), Patrick e Miguel; Geilson Almeida (Matheus Marques, aos 10'/2°T), Ryan e Sammuel (Júlio Henrique, aos 34'/2°T); Affonso (Douglas Cunha, aos 19'/2°T), Juan Martinez e Erick (Pedrinho, aos 19'/2°T). Técnico: Júnior Câmara.