Fortaleza vence Náutico e vai à final da Copa do Nordeste

Na noite deste sábado (26), o Fortaleza venceu o Náutico por 2 a 0 em partida válida pela semifinal da Copa do Nordeste de 2022. Robson e Silvio Romero marcaram os dois gols do Leão do Pici no confronto. Com o resultado, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda avançou para a final do torneio e agora aguarda o duelo entre CRB e Sport para saber quem será seu adversário.
Agora, os dois clubes voltam a campo por campeonatos diferentes. No próximo domingo (3), o Fortaleza enfrenta o Caucaia, às 15h, pela grande final do Campeonato Cearense. Enquanto isso, o Náutico volta a campo apenas no dia 9 de abril, em sua estreia na Série B, contra o Londrina, às 17h.LEÃO DO PICI NA FRENTE!O começo do jogo foi equilibrado na Arena Castelão. Logo nos primeiros movimentos, o Náutico quase conseguiu abrir o placar em chute cruzado de Ewandro, que quase foi completado por Júnior Tavares. Mais tarde, o Timbu ainda chegou em arremate de Jean Carlos, que parou em Max Walef.
Quando chegou, o Fortaleza foi letal. Em jogada construída, Tinga encontrou Renato Kayzer. O atacante se deslocou e encontrou Robson livre e serviu o companheiro, que abriu o placar para a festa da torcida.
ROBSON SE ANIMADepois de marcar o seu gol, Robson ganhou moral no jogo. O atacante do Fortaleza continuou sendo o ponto forte do time no campo ofensivo e ofereceu perigo a Lucas Perri mais duas vezes antes do intervalo.
Por outro lado, o Náutico se mostrou bastante nervoso e perdido depois do gol sofrido. Em suas jogadas, o Timbu errou na construção e não conseguiu assustar Max Walef, levando o jogo em 1 a 0 para o intervalo.
TEVE A CHANCE DE AMPLIARO segundo tempo na Arena Castelão foi morno e de poucas ações ofensivas. Mesmo com a vantagem, o Fortaleza continuou controlando a posse de bola e deu poucos espaços ao Náutico, que não conseguiu criar grandes oportunidades até mesmo depois das mexidas de Felipe Conceição.
A melhor oportunidade da etapa final saiu dos pés de Matheus Vargas. Depois de analisar o VAR, a arbitragem pegou pênalti de Ralph em um toque de mão na área. Na cobrança, o meia do Fortaleza bateu no canto direito, mas Lucas Perri fez a defesa.
ENTROU E MATOU O JOGOCom a defesa de Lucas Perri no pênalti, o Náutico ganhou moral no jogo e passou a assustar Max Walef do outro lado. Entretanto, o goleiro do Leão do Pici se saiu bem quando preciso.
Quando teve nova chance de matar o jogo, o Fortaleza foi letal. Logo após entrar, Silvio Romero recebeu bola na área, matou no peito e não perdoou, fechando o placar em 2 a 0 para o Leão do Pici.FICHA TÉCNICAFORTALEZA X NÁUTICOLocal: Castelão, em Fortaleza (CE)Data e hora: 26/03/2022 - 17h45 (de Brasília)Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Pedro Jorge Santos de Araujo (AL)Cartões amarelos: Carlão, Camutanga, Ralph (Náutico), Matheus Jussa, Max Walef, Landázuri, José Welison (Fortaleza)Cartões vermelhos: -
GOLS: Robson (18'/1°T) (1-0), Silvio Romero (43'/2°T) (2-0)
FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)Max Walef; Tinga (Landázuri, aos 29'/1°T), Marcelo Benevenuto e Titi; Matheus Jussa (Felipe, aos 0'/2°T), José Welison, Lucas Lima (Matheus Vargas, aos 23'/2°T) e Juninho Capixaba; Yago Pikachu, Robson (Silvio Romero, aos 40'/2°T) e Renato Kayzer (Romarinho, aos 23'/2°T).
NÁUTICO (Técnico: Felipe Conceição)
Lucas Perri; Thássio (Juninho Carpina, aos 31'/2°T), Carlão, Camutanga (Wellington, aos 40'/2°T) e Júnior Tavares; Ralph, Wagninho (Rhaldney, aos 18'/2°T) e Jean Carlos; Leandro Carvalho (Robinho, aos 0'/2°T), Ewandro e Léo Passos (Amarildo, aos 18'/2°T).