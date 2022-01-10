Fortaleza vence, garante liderança do grupo 16 da Copinha e elimina União Suzano

Nesta segunda-feira (10), o Fortaleza garantiu a primeira colocação de seu grupo na Copinha 2022. A equipe saiu na frente, tomou o empate do União Suzano, mas na segunda etapa, Julio Henrique acertou lindo chute e deu os três pontos para o Leão da Pici.
Com o resultado, a equipe cearense está na próxima fase juntamente com o Ituano, que ficou com quatro pontos na segunda colocação. O União Suzano precisava de um empate para se classificar, mas está eliminado. EQUILÍBRIO!
A primeira etapa foi bem equilibrada, com as equipes tendo boas oportunidades. Aos 16', Vinicius cobrou falta direto para gol, só parando na defesa do goleiro do Fortaleza.
A resposta do Leão foi fatal, Lucas Kallyel cruzou na medida para Wendel, que chegou chutando de primeira e abrindo o placar para os nordestinos.
O União Suzano foi com tudo em busca do empate e quase conseguiu em cobrança de falta de Vinícius, que acertou o travessão. Aos 23', Guilherme aproveitou escanteio e fez o goleiro Arthur trabalhar, mas no rebote, Murilo estufou as redes e colocou o empate no placar.
FORTALEZA NA FRENTE!
A segunda etapa começou mais sonolenta, sem grandes chances criadas pelas equipes. Matheus Jesus recebeu na entrada da área, girou e chutou sem perigo. Aos 21', após boa troca de passes do Fortaleza, Julio Henrique bateu de esquerda, no cantinho, e colocou o Leão na frente do marcador.
Sendo eliminado, o União Suzano partiu para o tudo ou nada, mas pecou no último passe e não conseguiu o empate.FICHA TÉCNICA DA PARTIDAUnião Suzano 1 x 2 Fortaleza Data/horário: 10/01/2022, às 15h15 (horário de Brasília)Local: Estádio Municipal Francisco Marques FigueiraÁrbitro: Daniel Carfora SottileAssistentes: Rodrigo de Oliveira Silva e Haislan Alves de MoraisCartões amarelos: Geilson Souza, Affonso (Fortaleza)Gols marcados: Wendel (17'/1T) (0-1), Murilo (23'/1T) (1-1), Julio Henrique (21'/2T) (1-2)
UNIÃO SUZANO: Mayson; Rafael, Weverton, Gustavo Henrique, Vinicius (Geovan 40'/2T); Murilo Gabriel, Arthur (Turita 24'/2T), Lucas Nunes, Victor Bruno (Dieguinho 24'/2T); Mateus dos Anjos (Tubarão 8'/2T), Kauã.
FORTALEZA: Arthur; Júlio Henrique, João Henrique, Geilson Souza e Matheus Oliveira; Marcondes (Marcos Vinicius 25'/2T), Lucas Kallyel (Ryan 37'/2T), Gabriel (Erick - intervalo) e Pedrinho; Wendel (Sammuel 25'/2T) e Douglas Cunha (Affonso 25'/2T). Técnico: Júnior Câmara.