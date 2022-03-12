Fortaleza vence Ferroviário, se classifica e duela contra Caucaia pela final do Cearense

Neste sábado (12), aconteceu a segunda partida da semifinal do Campeonato Cearense entre Fortaleza e Ferroviário. Os mandantes abriram o placar logo aos quatro minutos, com Moisés. Na segunda etapa, Cariús botou fogo no jogo, mas os visitantes não conseguiram a virada para levar o duelo para os pênaltis. No fim, Baumer fez contra e deu a vitória para o FEC.
Com duas vitórias no duelo (venceu o primeiro por 1 a 0), o Leão da Pici garantiu a vaga para a final da competição. Agora enfrenta o Caucaia na grande decisão.ABRIU O PLACAR!O Fortaleza começou a partida com tudo e quase abriu o placar com Robson, em ''meia'' bicicleta. Logo depois, aos quatro minutos, Pikachu recebeu dentro da área e encobriu o goleiro Jonathan, Moisés se antecipou e com gol aberto, abriu o placar.
O duelo ficou bem aberto, com as equipes tendo boas chances. Aos 18', Edson Cariús recebeu dentro da área, passou por Crispim, mas não por Max Walef, que fez grande defesa. Os times foram para o intervalo com o Leão da Pici levando a vantagem.
ESQUENTOU!A segunda etapa começou menos movimentada, com o Fortaleza tentando segurar o resultado. O Ferroviário teve uma chance em sobra de Marquinho Carioca, que chutou forte, mas para fora.
Em seguida, Edson Cariús avançou entre três marcadores e obrigou Max Walef a fazer uma grande defesa em finalização. Aos 28', Marquinho cruzou na medida para Edson Cariús, artilheiro do estadual, fazer o seu nono gol e esquentar o duelo.
O Ferroviário foi com tudo para cima e teve boas chances principalmente com Cariús, mas Max estava em grande noite. Do outro lado, o goleiro Jonathan salvou os contragolpes dos mandantes. Nos acréscimos, Pikachu cruzou na área, Baumer desviou para o próprio patrimônio e fez contra, garantindo a vitória e classificação do Fortaleza.FICHA TÉCNICA DA PARTIDAFortaleza x FerroviárioLocal: Arena Castelão, Fortaleza-CE Data/horário: 12/03/2022 - 16h (de Brasília)Árbitro: Marcelo de Lima HenriqueAssistente 1: Cleberson do Nascimento LeiteAssistente 2: José Moracy de Sousa e SilvaQuarto Árbitro: Avelar Rodrigo da SilvaQuinto Árbitro: Joanilson Scarcella de LimaInspetor de Arbitragem: Francisco José de Sousa SoaresCartões amarelos: Marcelo Benevenuto, Felipe (Fortaleza), Wandson, Robson Alemão (Ferroviário)Cartões vermelhos: -GOLS: Moisés (4'/1T) (1-0), Edson Cariús (28'/2T) (1-1), Baumer (contra) (46'/2T) (2-1)
Fortaleza - técnico: Juan Pablo Vojvoda Max Walef, Landázuri, Benevenuto, Titi; Pikachu, Ronald (Hércules 16'/2T), Jussa, Lucas Lima (Matheus Vargas 21'/2T), Crispim (Juninho Capixaba 16'/2T); Moisés (Renato Kayser 21'/2T) e Robson (Felipe 42'/2T).
Ferroviário - técnico: Paulinho Kobayashi Jonathan, Marquinho Carioca, André Baumer, Vitão, Éder Lima, Dudu (Clisman - intervalo), Robson Alemão (Brunão 43'/2T), Mauri, Breno (Emerson - intervalo), Wandson (Gabriel Silva 34'/1T), Edson Cariús