Fortaleza vai em busca da semifinal da Copa do Brasil em campanha de recordes para o clube

Crédito: Leonardo Moreira

Apesar de estar longe das arquibancadas, o ano de 2021 está sendo especial para a torcida do Fortaleza. Além de estar disputando o título do Campeonato Brasileiro, o Tricolor do Pici segue vivo na disputa da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (25), visita o São Paulo, no Estádio do Morumbi, pela partida de ida das quartas de final da competição.

- Tudo isso que estamos vivendo é fruto de um trabalho árduo da direção com a comissão técnica. Nos últimos anos, o Fortaleza se estruturou, buscamos respeitar nossas limitações financeiras e formar equipes competitivas. Temos muita humildade, sabemos que outros times possuem um investimento superior, mas vamos lutar de igual para igual dentro das quatro linhas.Diferente do adversário, o Leão entrou na primeira fase da competição, eliminou quatro equipes tradicionais do futebol brasileiro, garantindo mais de R$9,9 milhões em premiações.

- A Copa do Brasil é conhecida pelos valores distribuídos, o dinheiro é essencial para o nosso planejamento, mas não podemos esquecer da importância desportiva, o Fortaleza busca uma consolidação no cenário competitivo para brigar por grandes objetivos - completou o dirigente do Leão.

No comando do clube desde maio, Vojvoda chegou a Fortaleza para iniciar o projeto da Série A. O início do trabalho é surpreendente, se conquistar mais um ponto mais até o fim do turno, irá alcançar a melhor campanha de uma equipe nordestina desde 2008. De acordo Paz, a direção encontrou semelhanças nos trabalhos do técnico com os conceitos que são aplicados no clube.Na procura pelo técnico, evitamos escolher um nome específico. A direção traçou perfil, um profissional estudioso com bons trabalhos em equipes com pouco investimento. Conversamos diversas vezes com o Vojvoda antes de fechar o acordo, trouxe uma comissão técnica experiente e estamos muito satisfeitos com os resultados - afirmou o presidente.