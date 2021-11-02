Fortaleza terá confronto direto pela Libertadores contra o Corinthians

Crédito: Yago Pikachu é um dos destaques do Fortaleza (Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Na briga por uma vaga na Libertadores da América, o Fortaleza terá um confronto direto para continuar ‘folgado’ no G-6 do Brasileirão.

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No próximo sábado, o Tricolor visita o Corinthians na capital paulista e tenta manter a vantagem de quatro pontos para o rival.

Atualmente, o Fortaleza de Pablo Vojvoda está na 5ª colocação, com 48 pontos. O Timão vem logo atrás com 44 pontos.