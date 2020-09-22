Fortaleza tem time feminino voltando as atividades

O primeiro jogo da equipe feminina do Fortaleza está marcado para acontecer no próximo dia 18 de outubro frente ao São Valério-TO pela Série A2 do Campeonato Brasileiro.
Partida essa, aliás, que valerá como a estreia dos times na competição em grupo onde 3B Sport (em goleada por 7 a 0 sobre o Atlético-AC) e Real Ariquemes (vitória por 2 a 0 sobre o São Francisco-BA) são os ponteiros.
Por isso, o Leão do Pici fez, na última segunda-feira (21), a sua primeira movimentação pensando no retorno das atividades ao submeter integrantes da comissão técnica, funcionários e também as próprias atletas do elenco a rotina de testes PCR para detectar a presença de atletas infectados pela Covid-19.
Todas as 34 pessoas que passaram pelo teste já receberam os resultados e o clube não teve nenhum caso positivo para o novo coronavírus, não tendo problemas para retomar os treinos na Arena Paulo Leão, instalação localizada na região de Demócrito Rocha, bairro da capital cearense.