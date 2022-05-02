Fortaleza tem semana decisiva na Libertadores da América

A semana é decisiva para o Fortaleza na Libertadores da América. Após vencer o Alianza Lima, o Tricolor entra em campo para medir forças com o River Plate.
Com 3 pontos na tabela, o Leão é o terceiro colocado e precisa somar pontos se quiser continuar vivo no torneio continental.
O Colo-Colo, seu principal concorrente, aparece na vice-liderança, com 6 pontos e encara o lanterna Alianza Lima.
Além disso, o Fortaleza disputa o seu último jogo dentro de casa. Após encarar o River Plate, o time de Pablo Vojvoda encara Colo-Colo e Alianza como visitante.