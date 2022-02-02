Fortaleza tem o maior número de patrocinadores entre os clubes da Série A

A pandemia de Covid-19 teve um impacto significativo em diversas receitas dos clubes brasileiros. Porém, os patrocínios andaram na contramão dessa lógica, sendo constatado um aumento de 19% no número de acordos realizados pelos principais times do país na última temporada.

O levantamento, realizado pelo Ibope Repucom, também confirmou que o Fortaleza é o clube com a maior lista de patrocinadores ativos desde 2019 com 26 parcerias estabelecidas neste período. O Leão do Pici é seguido por Chapecoense (22), São Paulo (20), Juventude e Sport (ambos com 18).>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO estudo, que considerou os 20 clubes da Série A em 2021 além de Botafogo, Cruzeiro e Vasco, mostrou que 172 patrocinadores diferentes estamparam suas marcas entre os times observados, um aumento de 19% em relação a 2020 (145). No caso do Leão, na opinião do presidente Marcelo Paz, a organização apresentada fora das quatro linhas é fundamental para que a instituição alcance sucesso no mercado publicitário.

- Temos um departamento de marketing especializado para estarmos sempre no topo quando o assunto é captação e manutenção de patrocinadores e parceiros. A nossa diretoria conta com dois gerentes e um social media que trabalham de forma específica para atingir esses objetivos. O pensamento do clube é vender os ativos, não só nas camisas, mas também digitais, em placas de campo e realizar ativação de produtos - afirma Paz.

O relatório produzido pelo Ibope Repucom ainda mostra um aumento na retenção dos patrocinadores dos clubes brasileiros - materiais esportivos patrocinadores regulares e pontuais - representando um salto de 49% em 2020 para 61% em 2021. Em relação aos patrocínios pontuais, o número mais que dobrou, saindo de 23 para 48 marcas no período de um ano.

Na última temporada, o Fortaleza conseguiu um desempenho histórico nas principais competições. Além de conquistar a inédita vaga à fase de grupos da próxima edição da Libertadores e o recorde de pontos do clube em uma campanha do Brasileirão, o Tricolor de Aço chegou pela primeira vez à semifinal da Copa do Brasil.

Para o mandatário do clube, o sucesso dentro de campo foi fundamental para manter o maior número de patrocinadores ligados ao clube.

- Os resultados esportivos que obtivemos são fundamentais. Isso atrai patrocinadores, que querem ter a sua marca ligado aos times que vencem e apresentam um bom desempenho - completou.