Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fortaleza tem longa invencibilidade na Arena Castelão

Nos últimos 10 confrontos, o time de Pablo Vojvoda não foi superado pelos adversários...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mar 2022 às 10:17

Publicado em 24 de Março de 2022 às 10:17

Um dos principais times do futebol nordestino é o Fortaleza, que não perde o embalo dentro das quatro linhas e coleciona ótimos resultados.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
O último deles ocorreu no meio de semana, quando goleou o Atlético-BA por 5 a 1 e carimbou uma vaga na semifinal da Copa do Nordeste.
Agora, os comandados de Pablo Vojvoda enfrentam o Náutico, que vai precisar jogar muito para acabar com o embalo do Leão.
Arena Castelão
Para avançar em mais uma final da Copa do Nordeste, o Fortaleza conta com a Arena Castelão, que faz a diferença diante dos adversários.
A última derrota do Tricolor como mandante ocorreu no dia 17 de novembro, quando foi goleado por 4 a 0 pelo Ceará.
Desde então, o Fortaleza emplacou uma ótima sequência, com nove vitórias e um empate.
Crédito: Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carreta com carga de milho tomba na BR 262, em Venda Nova do Imigrante
Imagem de destaque
Ciclovia de R$ 72 milhões na Rodovia do Sol atrai 19 empresas de 8 Estados
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: os desafios no trânsito de Vitória e a sincronia dos semáforos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados