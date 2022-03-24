Fortaleza tem longa invencibilidade na Arena Castelão

Um dos principais times do futebol nordestino é o Fortaleza, que não perde o embalo dentro das quatro linhas e coleciona ótimos resultados.

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O último deles ocorreu no meio de semana, quando goleou o Atlético-BA por 5 a 1 e carimbou uma vaga na semifinal da Copa do Nordeste.

Agora, os comandados de Pablo Vojvoda enfrentam o Náutico, que vai precisar jogar muito para acabar com o embalo do Leão.

Arena Castelão

Para avançar em mais uma final da Copa do Nordeste, o Fortaleza conta com a Arena Castelão, que faz a diferença diante dos adversários.

A última derrota do Tricolor como mandante ocorreu no dia 17 de novembro, quando foi goleado por 4 a 0 pelo Ceará.

Desde então, o Fortaleza emplacou uma ótima sequência, com nove vitórias e um empate.