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futebol

Fortaleza surpreende e anuncia Enderson Moreira como novo treinador

Alberto Valentim era o nome mais cotado para assumir a função, mas nome de treinador ex-Ceará também fazia parte da lista pretendida...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2021 às 19:34

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 19:34

Crédito: (Bruno Haddad/Cruzeiro
No mesmo dia que anunciou a saída do técnico Marcelo Chamusca, o Fortaleza chegou a um acordo para anunciar o seu novo comandante que esteve, há menos de um ano, trabalhando na capital cearense: Enderson Moreira.Aos 49 anos de idade, Enderson trabalhará pela segunda vez em dois anos na capital do estado tendo, entre 2019 e 2020, feito um trabalho consistente no Ceará que acabou interrompido quando o profissional optou por assumir a direção técnica do Cruzeiro.
O anúncio ganhou um certo tom de surpresa já que, no início da tarde, uma informação do portal 'ge' dava conta de que Alberto Valentim havia sido contatado pela diretoria do Leão do Pici. O nome de Enderson Moreira, apesar de fazer parte de uma lista de interesse inicial, ainda não tinha recebido uma abordagem concreta do tricolor.
Tendo contrato válido até o fim de 2021, o novo técnico do Fortaleza chega para recuperar a equipe no Campeonato Brasileiro onde, de aspirar vaga nas competições continentais, agora vive uma briga para escapar das imediações da zona de rebaixamentos após emendar a sequência negativa de seis rodadas sem vencer.

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