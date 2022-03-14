Fortaleza segue invicto na temporada 2022 e projeta ano de consolidação

Após vencer o Ferroviário no último sábado (12) e garantir vaga na final do Campeonato Cearense, o Fortaleza segue como o único invicto entre os times da elite do futebol brasileiro na temporada 2022. O time comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda fez 11 jogos no ano e tem um aproveitamento de 75% com sete vitórias e quatro empates.>Não deixe de conferir o aplicativo de resultados do LANCE!O clube chega em 2022 embalado pela campanha histórica na última temporada. Além de terminar o Brasileirão na quarta colocação, conquistando uma classificação inédita à fase de grupos da Libertadores, a equipe também foi semifinalista na Copa do Brasil. Este ano, a expectativa da diretoria é de consolidar o projeto de evolução do clube no cenário nacional.

- Acima de tudo, vamos continuar prezando pela responsabilidade financeira, com muita cautela, mas sem abrir mão da ambição em buscar os resultados dentro de campo. Sabemos que será uma temporada muito desafiadora para a história da instituição, por isso trabalhamos para preservar este momento tão especial e marcante para o torcedor - afirmou o Vice-Presidente de Futebol do Fortaleza, Alex Santiago.

Em 2022, o Tricolor gastou cerca de R$ 20 milhões em contratações. Nenhum clube do Nordeste gastou mais em reforços que o Leão do Pici. Apesar de nomes importantes terem saído, como o atacante David, vendido ao Internacional por quase R$ 11 milhões, e o volante Ederson, que pertencia ao Corinthians, a equipe buscou nomes no mercado para reformular o elenco e seguir competitivo.

- No ano passado nós já estávamos mapeando e monitorando os jogadores certos para reforçar o nosso plantel. O Moisés, que veio da Ponte Preta, nós acompanhamos durante toda a Série B. Outro fator importante para concretizar as negociações é a credibilidade e seriedade da gestão, que permitiu a chegada de nomes como o Renato Kayzer, por exemplo, com mercado em outros clubes importantes do cenário nacional - explicou Santiago.

Para o setor ofensivo, a equipe aprimorou as opções com as chegadas, além de Kayzer, do argentino Silvio Romero, que veio do Independiente-ARG, além do já citado Moisés, nome que disputou a segunda divisão pela Ponte Preta no ano passado.

Em outros setores, o clube exerceu a compra em definitivo do zagueiro Marcelo Benevenuto e do volante Matheus Jussa junto a Botafogo e Internacional, respectivamente. Os estrangeiros Brayan Ceballos (zagueiro colombiano vindo do Quíndio-COL) e Anthony Landázuri (lateral-direito equatoriano que estava no Independiente del Valle-EQU) completam a lista de reforços.