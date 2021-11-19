Fortaleza segue inovando e chega a um novo pilar: a educação

Momentos antes da partida do Fortaleza contra o Ceará, que aconteceu na última quarta-feira, foi transmitido nos telões da Arena Castelão um vídeo anunciando o lançamento da Laion Academy, novo produto do Leão do Pici em parceria com o Futebol Interativo. Nesse sentido, após a exibição do vídeo, para simbolizar a parceria, os atletas entraram em campo com uma faixa com o slogan da startup “Transformando sonhos em carreiras”.> Está curioso? Saiba o time de coração dos jornalistas esportivosA Laion Academy é uma rede de cursos licenciados por um clube nacional de ponta, uma iniciativa pioneira no futebol brasileiro. Inicialmente serão disponibilizados três cursos, online e presencial, que serão melhor explicados em uma live transmitida diretamente do Centro de Excelência do Pici, no dia 22 de novembro, às 20h.

Fortaleza e Futebol Interativo já são parceiros desde outubro de 2019. Essa parceria, vale lembrar, consistia no clube receber os alunos da escola de cursos para a realização de experiências práticas dentro de seus departamentos.

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Dessa forma, a criação da Laion Academy mostra um estreitamento dos laços entre as instituições. O intuito da iniciativa é valorizar o bom trabalho que a gestão do Tricolor de Aço vem fazendo e preparar novos profissionais para seguirem com o legado. Marcelo Paz, presidente do Fortaleza e um dos responsáveis pela manutenção da parceria, comentou que o clube tem investido muito em inovações na indústria do futebol e entende que esse é um passo importante.

- É um momento importante para nós e para preparar novos profissionais para atuarem no futebol de alto nível com excelência. Além disso, os professores serão os funcionários do próprio clube, isso é o melhor de tudo, pois mostra que estamos no caminho certo e com profissionais preparados - destacou Paz.

- Um clube da grandeza do Fortaleza, investir em educação, mostra que o futuro próximo é muito promissor e contaremos com profissionais capacitados e treinados por aqueles que já estão fazendo um trabalho excepcional. A missão do Futebol Interativo é transformar o futebol por meio da educação e estamos muito felizes de contar com o Fortaleza para alcançarmos esse objetivo - George Klinger, CEO do Futebol Interativo.

As inscrições para os cursos ainda não estão abertas, mas os interessados em saber mais informações sobre os temas, podem se inscrever no evento pelo link: https://futebolinterativo.com/eventos/super-novidade/.