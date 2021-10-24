Fortaleza se recupera após baque na Copa do Brasil e embala no Brasileirão

Crédito: Divulgação / Athletico

Se o Fortaleza precisava dar uma resposta ao seu torcedor após o primeiro duelo da Copa do Brasil, o time de Pablo Vojvoda correspondeu às expectativas e massacrou o Athletico por 3 a 0.

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O placar consistente deu ao Leão o posto de vice-líder do Campeonato Brasileiro e, agora espera o decorrer da rodada para descobrir se fica como principal perseguidor do Atlético-MG ou será ultrapassado pelo Palmeiras.

Calendário

Na próxima rodada, o Leão volta a campo fora de casa para encarar o América-MG, no estádio Independência.

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