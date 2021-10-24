Fortaleza se recupera após baque na Copa do Brasil e embala no Brasileirão

Se o Fortaleza precisava dar uma resposta ao seu torcedor após o primeiro duelo da Copa do Brasil, o time de Pablo Vojvoda correspondeu às expectativas e massacrou o Athletico por 3 a 0.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O placar consistente deu ao Leão o posto de vice-líder do Campeonato Brasileiro e, agora espera o decorrer da rodada para descobrir se fica como principal perseguidor do Atlético-MG ou será ultrapassado pelo Palmeiras.
Calendário
Na próxima rodada, o Leão volta a campo fora de casa para encarar o América-MG, no estádio Independência.
Copa do Brasil
Antes disso, o Fortaleza decide a sua vida na Copa do Brasil. O primeiro duelo terminou 4 a 0 a favor do Galo. O Tricolor precisa devolver o marcador se quiser levar a decisão para os pênaltis ou bater o adversário por cinco gols de diferença.