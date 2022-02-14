Fortaleza se interessa pela contratação de Tchê Tchê

Em informação publicada pelo perfil nas redes sociais ligado a informações do São Paulo, o 'Blog SPFC Play', o meio-campista Tchê Tchê estaria no alvo do Fortaleza como reforço em forma de reposição a saída de Éderson, que rumou para a Salernitana-ITA.Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramA ideia de contar com Tchê Tchê teria como molde de negociação uma troca envolvendo o jogador com direitos ligados ao São Paulo e o goleiro Felipe Alves, nome que perdeu espaço no Leão do Pici no início da temporada 2022. Porém, a ideia teria sido rechaçada pelo clube paulista diante da contratação recente de Jandrei, nome que emendou duas partidas como titular.
Na última temporada, o meio-campista de 29 anos de idade esteve emprestado ao Atlético-MG, onde fez 57 partidas e participou das conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.
Entretanto, mesmo tendo contrato vigente até 31 de maio junto a equipe mineira e diante do alto aproveitamento sendo comandado por Cuca, a chegada de Antonio Mohamed para o comando técnico deixou sua situação em caráter de maior indefinição.