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Fortaleza se interessa pela contratação de Tchê Tchê

Meio-campista que tem vínculo com o São Paulo esteve na última temporada emprestado ao Atlético-MG...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 16:42

LanceNet

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Publicado em 

14 fev 2022 às 16:42
Em informação publicada pelo perfil nas redes sociais ligado a informações do São Paulo, o 'Blog SPFC Play', o meio-campista Tchê Tchê estaria no alvo do Fortaleza como reforço em forma de reposição a saída de Éderson, que rumou para a Salernitana-ITA.Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramA ideia de contar com Tchê Tchê teria como molde de negociação uma troca envolvendo o jogador com direitos ligados ao São Paulo e o goleiro Felipe Alves, nome que perdeu espaço no Leão do Pici no início da temporada 2022. Porém, a ideia teria sido rechaçada pelo clube paulista diante da contratação recente de Jandrei, nome que emendou duas partidas como titular.
Na última temporada, o meio-campista de 29 anos de idade esteve emprestado ao Atlético-MG, onde fez 57 partidas e participou das conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.
Entretanto, mesmo tendo contrato vigente até 31 de maio junto a equipe mineira e diante do alto aproveitamento sendo comandado por Cuca, a chegada de Antonio Mohamed para o comando técnico deixou sua situação em caráter de maior indefinição.
Crédito: PedroSouza/Atlético-MG

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