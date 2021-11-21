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futebol

Fortaleza respira na briga pela Libertadores

Triunfo contra o Palmeiras abriu uma distância do Leão no G-6...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2021 às 14:02

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 14:02

Na Arena Castelão, o Fortaleza passou sufoco nos minutos finais, mas conquistou um triunfo importante contra o Palmeiras por 1 a 0.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O resultado serviu para aliviar a pressão dentro do Tricolor, que estava em chamas após a goleada sofrida pelo Ceará no meio da semana.
Entre diversas contestações, o presidente Marcelo Paz blindou o elenco e, principalmente o técnico Pablo Vojvoda, que foi alvo de criticas.
Libertadores
Outro ponto que ajudou o Tricolor foi na briga pela Libertadores 2022. Com a vitória em casa e o tropeço do Inter, o Leão chegou a marca de 52 pontos e abriu 5 do Internacional.
Crédito: Foto:CesarGreco/Palmeiras

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