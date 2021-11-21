Fortaleza respira na briga pela Libertadores

Na Arena Castelão, o Fortaleza passou sufoco nos minutos finais, mas conquistou um triunfo importante contra o Palmeiras por 1 a 0.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

O resultado serviu para aliviar a pressão dentro do Tricolor, que estava em chamas após a goleada sofrida pelo Ceará no meio da semana.

Entre diversas contestações, o presidente Marcelo Paz blindou o elenco e, principalmente o técnico Pablo Vojvoda, que foi alvo de criticas.

Libertadores

Outro ponto que ajudou o Tricolor foi na briga pela Libertadores 2022. Com a vitória em casa e o tropeço do Inter, o Leão chegou a marca de 52 pontos e abriu 5 do Internacional.