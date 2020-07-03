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futebol

Fortaleza recorda triunfo de virada em cima do Corinthians

Pelo Brasileirão de 2005, o Tricolor não tremeu diante do Alvinegro e conseguiu vencer em tarde inspirada de Mazinho...
LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2020 às 20:39

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 20:39

Crédito: Reprodução
Na temporada 2005, o Fortaleza disputava pela primeira vez o Brasileiro no formato de pontos corridos e o duelo contra o Corinthians, que viria a ser o campeão do torneio, ficou marcado na trajetória do Leão.

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