Fortaleza recorda triunfo de virada em cima do Corinthians

Na temporada 2005, o Fortaleza disputava pela primeira vez o Brasileiro no formato de pontos corridos e o duelo contra o Corinthians, que viria a ser o campeão do torneio, ficou marcado na trajetória do Leão.
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados