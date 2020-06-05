Fortaleza realiza ações de apoio a hospitais da cidade e homenageia profissionais de saúde

Crédito: Mateus Dantas

O Fortaleza continua encontrando diferentes formas de contribuir com o combate aos efeitos da pandemia de Covid-19. Nas últimas duas semanas, o clube colocou em prática iniciativas para amenizar de alguma maneira os impactos sofridos por profissionais da saúde e pacientes infectados pelo novo coronavírus. As ações aconteceram em três hospitais da cidade: Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Hospital Leonardo da Vinci e Hospital da UNIMED.E MAIS:No Paços de Ferreira, Douglas Tanque revela carinho pelo CorinthiansLiga Francesa anuncia abertura do mercado de transferências internoEmoção, assinatura de contrato e taças: veja a chegada de Fred ao Fluminense em 15 imagensComo forma de interagir com médicos, enfermeiros e pacientes, o clube reuniu vídeos com mensagens de incentivo e de agradecimento gravadas por alguns atletas de seu elenco, pelo treinador Rogério Ceni e também pelo presidente Marcelo Paz. Além disso, o tricolor de aço enviou camisas oficiais da equipe e ofereceu uma rodada de pizzas - em parceria com pizzarias da capital - aos profissionais que trabalhavam no turno da noite nos três hospitais. O clube disponibilizou um vídeo sobre a ação em suas redes sociais. O projeto foi idealizado pelo Diretor do Departamento Médico do Leão do Pici, Dr. Cláudio Maurício, e também pelo Diretor de Futebol, Daniel Pessoa. Eles contaram com apoio e colaboração das assessorias dos hospitais, do ISGH e de seus respectivos grupos gestores.

Para o presidente Marcelo Paz, a iniciativa é uma forma que o clube encontrou de agradecer esses profissionais pelo empenho, dedicação e coragem nesse período.

'É também um trabalho de levar esperança para essas pessoas que contraíram a doença e que, ao receberem uma mensagem de alguém do clube, encaram as adversidades com mais força. Buscamos ainda evar algum tipo de descontração, como o pianista que esteve em alguns hospitais, por exemplo. O Fortaleza, como instituição que tem um alcance popular grande, não pode se omitir e deve ajudar no momento em que a sociedade toda precisa se juntar para superar essa dificuldade', destacou.

Durante o período de competições paralisadas, o Fortaleza vem buscando maneiras de continuar próximo de seu torcedor e, principalmente, de ajudar a comunidade a superar os obstáculos impostas pela pandemia. Além de diversas ações interativas nas redes sociais, o Leão do Pici já promoveu doações de alimentos para entidades beneficentes e contribuiu com campanha de incentivo para hospitais que necessitavam de doadores de sangue. O clube ainda vem realizando uma série de lives com conteúdos variados em seu canal de YouTube e ingressou no cenário de esportes eletrônicos com times virtuais de futebol.

Confira abaixo como foram as ações em cada um dos hospitais:

Hospital Geral de Fortaleza - HGF

No Hospital Geral de Fortaleza, a ação ocorreu no dia 19 de maio. Mensagens de atletas foram encaminhadas diretamente a profissionais da área de saúde e pacientes. Derley enviou uma saudação ao Dr. George Mendes (Residente de Neurologia), Juninho e Bruno Melo agradeceram o maqueiro Wellington e o enfermeiro Yang, respectivamente. O zagueiro Roger Carvalho, o lateral Carlinhos e o atacante Edson Carius enviaram mensagens especiais aos Srs. Antônio Ramos, Edmundo Alves e Nélio Araújo, pacientes que lutam para superar a Covid-19.

Recados do presidente Marcelo Paz e do treinador Rogério Ceni foram exibidos para os profissionais que estavam trabalhando no setor de emergência do Hospital Geral de Fortaleza.

Ao finalizar a ação, camisas do clube e uma rodada de pizzas foram oferecidas aos colaboradores de plantão naquela noite.

Hospital Leonardo da Vinci

No Hospital Leonardo da Vinci a interação começou em 21 de maio e terminou dois dias depois. Assim como no Hospital Geral de Fortaleza, profissionais foram homenageados e também pacientes. Desta vez, participaram da ação os atletas Ederson e Felipe Alves, com mensagens para Elton, técnico de enfermagem, e para o Dr. Daya.

Já o Supervisor de Serviços Gerais, Roberto Ferreira, foi contemplado com um recado de apoio motivacional do treinador Rogério Ceni, além de receber uma camisa oficial do clube. O presidente Marcelo Paz encaminhou saudação aos profissionais que ali trabalham na linha de frente do combate ao coronavírus.

Ainda houve uma participação especial do Maestro Tiago Nogueira, que tocou o hino do Fortaleza e outras canções no piano da recepção do hospital. A iniciativa terminou com entrega de camisas do clube e uma rodada de pizzas, destinada aos profissionais que trabalharam no turno da noite no sábado.

Hospital Regional da UNIMED

O Fortaleza deu sequência ao projeto junto a instituições de saúde realizando a dinâmica no Hospital Regional da Unimed (HRU). Na instituição, que é parceira do clube, novas mensagens de atletas e de Rogério Ceni foram encaminhadas aos colaboradores que trabalham na linha de frente do combate ao vírus. O maqueiro e auxiliar de transporte, Antônio Carvalho Pereira, foi um dos homenageados.