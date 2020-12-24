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futebol

Fortaleza quer se afastar do Z4 diante do Flamengo

Com baixo aproveitamento de pontos, o Leão do Pici despencou na classificação do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

24 dez 2020 às 18:04

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 18:04

Crédito: Divulgação/Fortaleza
Com apenas uma vitória nos últimos 10 jogos, o Fortaleza chega para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro sob pressão e flertando com a zona de rebaixamento.
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Após 26 rodadas, o Tricolor aparece na 14ª colocação, com 30 pontos, dois a mais que o Vasco da Gama, primeiro time do temido Z4.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
O desafio do fim de semana é o Flamengo, um dos postulantes ao título. Para não depender de outros resultados, o Tricolor precisa vencer o adversário. Caso empate ou perca, precisa torcer contra o Sport, Bahia e o Vasco.
Retrospecto
No jogo do turno, o Fortaleza encarou o Flamengo no Maracanã e foi derrotado por 2 a 1. Na ocasião, Rogério Ceni, hoje técnico do Fla, era o treinador do Leão do Pici.

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