Fortaleza quer se afastar do Z4 diante do Flamengo

Crédito: Divulgação/Fortaleza

Com apenas uma vitória nos últimos 10 jogos, o Fortaleza chega para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro sob pressão e flertando com a zona de rebaixamento.

+ De manto novo! Veja as novas camisas dos clubes brasileiros pós-pandemia

Após 26 rodadas, o Tricolor aparece na 14ª colocação, com 30 pontos, dois a mais que o Vasco da Gama, primeiro time do temido Z4.

+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

O desafio do fim de semana é o Flamengo, um dos postulantes ao título. Para não depender de outros resultados, o Tricolor precisa vencer o adversário. Caso empate ou perca, precisa torcer contra o Sport, Bahia e o Vasco.

Retrospecto