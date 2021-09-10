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futebol

Fortaleza quer encerrar jejum de vitórias para retomar a confiança

Time de Pablo Vojvoda caiu de rendimento nas últimas rodadas e agora recebe o Atlético-MG...

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 18:45

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2021 às 18:45
Crédito: Fortaleza vive momento ruim no Brasileirão (Leonardo Moreira/FEC
Sem vencer nos últimos quatro jogos do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza inicia o returno do torneio nacional em confronto direto contra o Atlético-MG.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Dentro do clube, o elenco de Pablo Vojvoda sabe que é momento de acabar com a má fase e surpreender o líder da competição.
Na conversa com a imprensa, o volante Jussa acredita que uma vitória pode retomar a confiança do grupo.
‘A gente vem numa sequência de resultados não tão bons, então voltar a vencer, por si só, já é bom para o grupo. E automaticamente as coisas vão voltar a acontecer. É um jogo muito importante, então vamos com tudo para buscar os três pontos’, afirmou.

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