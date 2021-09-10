Fortaleza quer encerrar jejum de vitórias para retomar a confiança

Crédito: Fortaleza vive momento ruim no Brasileirão (Leonardo Moreira/FEC

Sem vencer nos últimos quatro jogos do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza inicia o returno do torneio nacional em confronto direto contra o Atlético-MG.

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Dentro do clube, o elenco de Pablo Vojvoda sabe que é momento de acabar com a má fase e surpreender o líder da competição.

Na conversa com a imprensa, o volante Jussa acredita que uma vitória pode retomar a confiança do grupo.