Fortaleza quer encerrar jejum de vitórias para retomar a confiança

Sem vencer nos últimos quatro jogos do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza inicia o returno do torneio nacional em confronto direto contra o Atlético-MG.
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Dentro do clube, o elenco de Pablo Vojvoda sabe que é momento de acabar com a má fase e surpreender o líder da competição.
Na conversa com a imprensa, o volante Jussa acredita que uma vitória pode retomar a confiança do grupo.
‘A gente vem numa sequência de resultados não tão bons, então voltar a vencer, por si só, já é bom para o grupo. E automaticamente as coisas vão voltar a acontecer. É um jogo muito importante, então vamos com tudo para buscar os três pontos’, afirmou.