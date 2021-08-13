Fortaleza quer diminuir a distância para a liderança do Brasileirão

Crédito: Leonardo Moreira/FortalezaEC

Após vencer o Palmeiras por 3 a 2 no Allianz Parque, o Fortaleza se consolidou no G-4 do Brasileirão e mostrou aos rivais que tem campo para evoluir e incomodar no torneio.

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Com 30 pontos, o Leão está quatro atrás do líder Atlético-MG e sabe que pode diminuir a distância para o Galo.

Se o time mineiro empatar com o Palmeiras e o Fortaleza bater o Santos no domingo, a rodada termina com o Leão apenas dois pontos da liderança.

Desempenho