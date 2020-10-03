Fortaleza quer aumentar série invicta no duelo contra o Atlético-GO

Na noite do próximo domingo, o Fortaleza encara o Atlético-GO e busca mais três pontos para subir na classificação do Brasileiro. Após 12 rodadas, o Leão aparece na 10ª colocação, com 16 pontos.Além de tentar subir na tabela, o time comandado por Rogério Ceni defende uma invencibilidade de cinco partidas. A última vez que o Tricolor saiu de campo derrotado aconteceu no dia 5 de setembro, quando foi superado pelo Flamengo.