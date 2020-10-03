Fortaleza quer aumentar série invicta no duelo contra o Atlético-GO

Na noite do próximo domingo, o Fortaleza encara o Atlético-GO e busca mais três pontos para subir na classificação do Brasileiro. Após 12 rodadas, o Leão aparece na 10ª colocação, com 16 pontos.Além de tentar subir na tabela, o time comandado por Rogério Ceni defende uma invencibilidade de cinco partidas. A última vez que o Tricolor saiu de campo derrotado aconteceu no dia 5 de setembro, quando foi superado pelo Flamengo.
Desde então, entre Campeonato Brasileiro e Cearense, o time somou três vitórias, uma delas contra o Internacional, e dois empates. O ataque marcou seis gols e a defesa levou três.
Confira abaixo a sequência do Fortaleza:
Flamengo 2 x 1 Fortaleza – Última derrotaFortaleza 1 x 0 SportGrêmio 1 x 1 FortalezaFortaleza 1 x 0 InterSantos 1 x 1 FortalezaCeará 1 x 2 Fortaleza