Fortaleza quer alcançar 15 mil sócios-torcedores com promoção

Crédito: Clube fez uma completa reformulação no programa de ST (Divulgação/Fortaleza

O Fortaleza intensificou nesta semana uma promoção para aumentar a adesão de sócios-torcedores. O objetivo é atingir 15 mil inscritos visando a estreia da equipe no Campeonato Brasileiro diante do Atlético-MG, fora de casa, e continuar aumentando a base de dados durante a competição.>Vai começar o Brasileirão! Veja a tabela e simule os resultadosPara isso, quem aderir os Planos Aço, Pici, Proprietário e Conselheiro ganham automaticamente uma camisa tradição 2020. Já quem optar pelos planos Leão da Galera, Interior e Fiel ganham uma t-shirt. No momento, faltam pouco mais de 3 mil para alcançar a meta do desafio.

Durante toda a pandemia, o Leão preocupou-se em fazer descontos e promover ações que conseguissem manter os sócios ativos no programa. Apesar de uma queda brusca em 2020, fato este que aconteceu com todas as agremiações da Série A, nos últimos 30 dias o clube conseguiu um aumento de cerca de 5 novos mil sócios - saltando de 7 mil para os atuais 12.446.

Após a chegada do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, o presidente Marcelo Paz também fez campanha nas redes sociais para que o torcedor ajudasse o clube a voltar ou permanecer no programa de sócio-torcedor.

- Quero atingir rapidamente esse número de 15 mil sócios-torcedores. Acho que temos condições para isso, temos público para isso, temos uma torcida apaixonada, e o momento é de retomada, de esperança, de acreditar para a gente fazer um grande ano - afirmou o mandatário.

Outra ação mais recente do Leão foi o lançamento do uniforme Tradição 2021, que está concedendo 20% de desconto na pré-venda. Ela se iniciou no último dia 20 de maio e será finalizada somente no dia 15 de junho.

Em razão da pandemia e perda de receitas com a falta de público nos estádios, o Fortaleza estimou uma redução de R$ 19 milhões no valor projetado para o orçamento de 2021, passando de R$ 113,70 milhões para R$ 94,64 milhões. No programa de sócio-torcedor, o prejuízo está projetado para algo em torno de R$ 10 milhões.