Fortaleza quer acabar com má fase no Brasileirão diante do Sport

Sem vencer nos últimos seis jogos do Campeonato Brasileiro, o Juventude volta a campo neste fim de semana e a ordem é derrotar o Sport, na Ilha do Retiro.
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Devido a campanha ruim do adversário no Brasileirão, o técnico Pablo Vojvoda quer se aproveitar do momento do Leão e voltar para casa com três pontos fundamentais.
Com o triunfo fora de casa, o entendimento é que o time irá recuperar a sua confiança no torneio nacional e vai permanecer na zona de classificação da Libertadores.
Vale citar, que o Tricolor aparece na 4ª colocação, com 33 pontos. Mesmo desempenho do Red Bull Bragantino, que perde nos critérios de desempate.