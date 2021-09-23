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Fortaleza quer acabar com má fase no Brasileirão diante do Sport

Leão quer permanecer no G-4 do Campeonato Brasileiro e tem que vencer o rival pernambucano...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 16:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2021 às 16:41
Crédito: Leão não venceu os últimos seis jogos do Brasileirão (Leonardo Moreira/FEC
Sem vencer nos últimos seis jogos do Campeonato Brasileiro, o Juventude volta a campo neste fim de semana e a ordem é derrotar o Sport, na Ilha do Retiro.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Devido a campanha ruim do adversário no Brasileirão, o técnico Pablo Vojvoda quer se aproveitar do momento do Leão e voltar para casa com três pontos fundamentais.
Com o triunfo fora de casa, o entendimento é que o time irá recuperar a sua confiança no torneio nacional e vai permanecer na zona de classificação da Libertadores.
Vale citar, que o Tricolor aparece na 4ª colocação, com 33 pontos. Mesmo desempenho do Red Bull Bragantino, que perde nos critérios de desempate.

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