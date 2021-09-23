Fortaleza quer acabar com má fase no Brasileirão diante do Sport

Crédito: Leão não venceu os últimos seis jogos do Brasileirão (Leonardo Moreira/FEC

Sem vencer nos últimos seis jogos do Campeonato Brasileiro, o Juventude volta a campo neste fim de semana e a ordem é derrotar o Sport, na Ilha do Retiro.

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Devido a campanha ruim do adversário no Brasileirão, o técnico Pablo Vojvoda quer se aproveitar do momento do Leão e voltar para casa com três pontos fundamentais.

Com o triunfo fora de casa, o entendimento é que o time irá recuperar a sua confiança no torneio nacional e vai permanecer na zona de classificação da Libertadores.