Fortaleza prorroga empréstimo do atacante Yuri César

A quarta-feira é de novidade para o torcedor do Fortaleza. Em alta dentro do Leão, o atacante Yuri César prorrogou o seu vínculo com o time do Pici até fevereiro de 2021, quando encerra o Campeonato Brasileiro.Com apenas 20 anos, o jogador tem ganhado cada vez mais moral junto a Rogério Ceni e sua comissão técnica. Quando não começa como titular, Yuri César é utilizado ao longo do jogo e corresponde.