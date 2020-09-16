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Fortaleza prorroga empréstimo do atacante Yuri César

Em alta com a comissão técnica, o atleta vai ficar no Tricolor até fevereiro de 2021...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 15:55

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2020 às 15:55
Crédito: Leonardo Moreira / Fortaleza
A quarta-feira é de novidade para o torcedor do Fortaleza. Em alta dentro do Leão, o atacante Yuri César prorrogou o seu vínculo com o time do Pici até fevereiro de 2021, quando encerra o Campeonato Brasileiro.Com apenas 20 anos, o jogador tem ganhado cada vez mais moral junto a Rogério Ceni e sua comissão técnica. Quando não começa como titular, Yuri César é utilizado ao longo do jogo e corresponde.
No total, desde a sua chegada ao Tricolor do Pici, o atleta disputou 16 partidas e anotou cinco gols, um deles contra o Ceará.
Flamengo
No Brasileirão, Yuri César só não entrou em campo diante do Flamengo, em jogo válido pela 8ª rodada, devido a questões contratuais.

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