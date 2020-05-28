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Fortaleza promove live para apresentar nova camisa e relembrar título do Nordestão

Evento solidário contará com atrações musicais e ex-jogadores do Tricolor de Aço
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LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2020 às 19:43

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 19:43

Crédito: Divulgação/Fortaleza
O Fortaleza encontrou uma boa forma de unir futebol e solidariedade. Em parceria com o Sesc Ceará, o time realizará neste sábado (30), na TV Leão/Límpida, a live “Tradição Mesa Brasil Sesc”. O evento, que terá início às 15h (horário de Brasília), promoverá o lançamento do novo uniforme principal do Leão e também irá celebrar um ano da inédita conquista da Copa do Nordeste.
A ação contará com a presença de Marcelo Paz, presidente do clube, e também de ex-jogadores do Leão do Pici, cantores e humoristas, além de retransmitir a segunda partida da final contra o Botafogo-PB. Na época, o Fortaleza jogava pelo empate após vencer o primeiro jogo por 1 a 0. Porém, com um gol de Wellington Paulista, o Tricolor de Aço repetiu o placar e ficou com o troféu.
Outras atrações serão o show da Banda Conduta Positiva e resenha com o humorista Aluísio Júnior. Também acontecerão participações de artistas como Nana Costa, Ítalo Poeta e Tiago Maestro, além da presença de ex-atletas como Clodoaldo, Rinaldo e Maisena.
Durante a live, o público terá acesso ao QR Code na tela do YouTube e poderá colaborar com doações para o Mesa Brasil, programa de arrecadação de alimentos do Sesc. Essas contribuições serão destinadas aos parceiros e colaboradores do Fortaleza, que não podem exercer suas funções em virtude do isolamento social.
O novo uniforme do Fortaleza já está disponível em pré-venda no site montado especialmente para a peça. Torcedores que adquirirem o uniforme durante a live terão descontos de 30% (para sócios-torcedores) e 10% (para não-sócios).E MAIS:Designer monta 'fusão' de escudos europeus e nordestinos'Zagueiro-artilheiro' valoriza aprendizado com Ceni no TricolorNenê Bonilha garante: 'É a torcida mais bonita que eu já vi'Ranking mostra nova lista de clubes com maiores dívidas do BrasilEdson Cariús foca em segundo semestre no Fortaleza com gols e títulos E MAIS:

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