Fortaleza promove live para apresentar nova camisa e relembrar título do Nordestão

Crédito: Divulgação/Fortaleza

O Fortaleza encontrou uma boa forma de unir futebol e solidariedade. Em parceria com o Sesc Ceará, o time realizará neste sábado (30), na TV Leão/Límpida, a live “Tradição Mesa Brasil Sesc”. O evento, que terá início às 15h (horário de Brasília), promoverá o lançamento do novo uniforme principal do Leão e também irá celebrar um ano da inédita conquista da Copa do Nordeste.

A ação contará com a presença de Marcelo Paz, presidente do clube, e também de ex-jogadores do Leão do Pici, cantores e humoristas, além de retransmitir a segunda partida da final contra o Botafogo-PB. Na época, o Fortaleza jogava pelo empate após vencer o primeiro jogo por 1 a 0. Porém, com um gol de Wellington Paulista, o Tricolor de Aço repetiu o placar e ficou com o troféu.

Outras atrações serão o show da Banda Conduta Positiva e resenha com o humorista Aluísio Júnior. Também acontecerão participações de artistas como Nana Costa, Ítalo Poeta e Tiago Maestro, além da presença de ex-atletas como Clodoaldo, Rinaldo e Maisena.

Durante a live, o público terá acesso ao QR Code na tela do YouTube e poderá colaborar com doações para o Mesa Brasil, programa de arrecadação de alimentos do Sesc. Essas contribuições serão destinadas aos parceiros e colaboradores do Fortaleza, que não podem exercer suas funções em virtude do isolamento social.